İstanbul'un en eski apartmanlarından biriydi! Şişhane'deki Frej Apartmanı rekor fiyata satıldı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Şişhane Meydanı’nın simge yapılarından biri olan tarihi Frej Apartmanı’nın satış süreci sona erdi.

PARK HOLDİNG'E SATILDI!

Park Elektrik'in KAP'a ilettiği açıklamaya göre şirket mülkiyetinde bulunan, Beyoğlu Bereketzade Mahallesi, 156 ada 1 parselde kayıtlı brüt kapalı alanı 2.904 metrekareden oluşan yatırım amaçlı gayrimenkulün, şirketin hakim ortağı Park Holding'e satılmasına karar verildi.

Söz konusu parselde İstanbul'daki en güzel Art Nouveau yapılardan biri olan Frej Apartmanı yer alıyor. Sarkuysan Binası olarak da bilinen görkemli bina Rum mimar Konstantinos Kyriakidis'in elinden çıkma ve yapım tarihi 1905-1906 olarak tahmin ediliyor. Eşsiz yapının satış fiyatı 780 milyon + KDV olarak açıklandı.

Beyrutlu Selim Hanna Freige için inşa edilen yapının ikinci katına, dönemin önemli zenginlerinden olan Freige'nin bir süre yaşadığı biliniyor.

Yazar Turan Akıncı, Beyoğlu kitabında, Frej Apartmanı'nın hikâyesini şöyle aktarıyor:

"Binanın Tepebaşı'na bakan ön cephesinde süslemeler abartılmıştır, iki yan cephede ise sadelik tercih edilmiştir. Yapı 1987 yılında dış cepheleri korunarak iç statik sistemi yeniden inşa edilmiştir. Bu dönemde biri bodrum olmak üzere yedi katlı hale getirilmiştir. Selim Hanna Frej, Lübnan'un çok eski bir Hıristiyan Marunî ailesine mensuptu ve aile çok varlıklıydı. Cumhuriyet döneminde Frej Apartmanı, 148 bin lira gibi büyük bir meblağ karşılığında satılmıştır. Daha sonra ise 1983 yılında Sarkuysan'a satılmış ve yaklaşık 20 yıl genel müdürlük binası olarak kullanılmıştır."

Halihazırda Galata Üniversitesi'nin bulunduğu binanın satış işleminin nisan ayında tamamlanması bekleniyor.

Frej Apartmanı'nın hikâyesini 2024'te kaybettiğimiz İstanbul aşığı yazar, yazarımız Mario Levi'den dinleyebileceğiniz kısa bir video da aşağıda.