İzdiham çıkmıştı Türkiye'ye de geldi! Kara borsaya düştü: 20 bin TL'ye satılıyor

Geçtiğimiz yıl viral olan cam kupa bardak Türkiye'de satışa sunuldu. İlk olarak ABD'de sınırlı sayıda satışa sunulan Bearista kupalar izdihama neden olmuştu. Sınırlı sayıda olan kupanın talebi çok olunca Starbucks mağazalarında kaos yaşanmıştı. Sınırlı sayıda üretilmesinden dolayı ise kupayı almak isteyenler şikayetlerini markaya iletmişti.

TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Markanın viral olan cam kupa bardakları ise bugün Türkiye'de de satışa sunuldu. Dünyada adeta kapış kapış giden Bearista kupalar Türkiye'de büyük bir ilgi ile karşılandı. 1 adet alım ile sınırlı olan ve 2 bin TL'den satışa sunulan kupa, kara borsaya bile düştü.

SARI İLAN SİTESİNDE SATIŞA ÇIKTI

Kupaya sahip olmak isteyen ama stoklara yetişemeyenler sarı ilan sitesindeki fiyatları görünce şok oldu. Mağazada 2 bin TL'ye satışa sunulan Bearista kupanın sarı ilan sitesinde 20 bin TL'ye satışa sunulması büyük tepki topladı.

"YİNE ŞAŞIRTMADI"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda, "Popüler kültür kölesi olmaktan niye utanıyım ki? Hem popülerim hem kültürlüyüm" ifadelerini kullandı.

Kahve zincirinin mağazasında bugün ekstra bir yoğunluk olduğunu ifade eden bir başka kullanıcı ise, "Bugün kahve alırken bi yoğunluk vardı neyse sordum Bearista bardak satışa çıkmış. Fiyatını sormadım fakat maksimum 2 bin liradır. Sahibinden’e bakayım kesin birileri ilana koymuştur dedim ve bu halk yine şaşırtmadı beni" dedi.

Bazı kullanıcıların Bearista kupa ile ilgili paylaşımları ise şu şekilde oldu: