İzmir'de kozmetik indirimi nöbeti: Kamp sandalyeleriyle beklediler

İzmir Alsancak’ta bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası, gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklara neden oldu. Soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar indirimli kozmetik ürünleri satın alabilmek için battaniyeler ve kamp sandalyeleriyle sabaha kadar mağaza önünde beklediler.

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir kozmetik mağazasının indirim kampanyası nedeniyle gece saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar, sabah açılacak mağaza için battaniyelerle ve kamp sandalyeleriyle sıraya girdi.

SABAHA KADAR BEKLEDİLER

Gece geç saatlerde başlayan indirim kuyruğunda bazı vatandaşların çarşı ortasında kamp sandalyelerine oturarak sabahladığı görüldü. Mağazanın önünde oluşan ilginç görüntüler cep telefonu kameraları ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. O anları gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sabah saatlerinde mağazanın açılmasıyla birlikte kalabalık daha da artarken, mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

