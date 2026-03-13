FİNANS

JPMorgan’dan Türkiye raporu: 2026 için tüm tahminler değişti!

Merkez Bankası’nın politika faizini açıklamasının ardından dünya bankalarından da yeni tahminler gelmeye başladı. Buna göre, yabancı kurumların Türkiye için enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri güncellendi. İşte konu ile ilgili detaylar…

JPMorgan'dan Türkiye raporu: 2026 için tüm tahminler değişti!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

JPMorgan, TCMB faiz kararının ardından yayımladığı raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle Türkiye ekonomisine yönelik temel makroekonomik tahminlerini yukarı yönlü güncelledi. Jeopolitik koşullar stabilize olana kadar TCMB'nin faiz indirimine gitmesini beklemeyen JPMorgan, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini yüzde 31 seviyesinden yüzde 32'ye çıkardı.



NİSAN’DA FAİZ ARTABİLİR Mİ?

Raporda, para politikası kurulunun karar metninden faiz indirimlerinin hızına dair ifadelerin çıkarılmasına dikkat çekilerek, 22 Nisan'daki toplantıda daha önce beklenen 100 baz puanlık indirim beklentisinin geri çekildiği ve faizin sabit bırakılmasının öngörüldüğü belirtildi. Banka ayrıca, gerilimin sürmesi halinde Nisan ayında bir faiz artışının da ihtimal dışı olmadığını ifade etti.


ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

JPMorgan, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 seviyesinden yüzde 26.4'e yükseltti. Revizyonun temel nedenleri arasında enerji fiyatlarındaki yükseliş ve buna bağlı olarak artan maliyet baskıları gösterildi.

Banka, sıkı para politikasının devam etmesi nedeniyle 2026 yılı için GSYH büyüme tahminini ise yüzde 4.4'ten yüzde 4.0'e indirdi.


HSBC’NİN ENFLASYON TAHMİNİ

HSBC, TCMB politika faizini yüzde 37.0 seviyesinde sabit tutma kararının ardından yayımladığı raporunda, Türkiye için 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, daha önce yüzde 21 olarak öngördüğü 2026 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 23 seviyesine çıkardı.

Enflasyon tahminindeki bu artışın temel gerekçesi olarak Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen enerji fiyatları gösterildi. HSBC ekonomistleri, daha önce varil başına 65 dolar olan ortalama petrol fiyatı varsayımını 80 dolara yükselttiklerini belirtti.



Raporda, akaryakıt fiyatlarındaki artışın doğrudan etkisinin hükümetin vergi düzenlemeleriyle yüzde 0.2 puan gibi sınırlı bir düzeyde kalabileceği, ancak emtia fiyatlarındaki yükselişin gıda fiyatları üzerinden dolaylı etkilerinin daha belirgin olacağı ifade edildi.



YABANCI VE DÖVİZ KURLARI ÖNEMLİ

TCMB'nin para politikası duruşuna ilişkin değerlendirmelere de yer verilen raporda, bankanın ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımını sürdürdüğü kaydedildi. TCMB'nin kısa vadeli beyanlarında enflasyon görünümünde bozulma olması halinde para politikasının sıkılaştırılacağı taahhüdünün korunduğu vurgulandı. HSBC, yerleşik olmayanların portföy çıkışlarının azalması ve döviz rezervlerinin istikrara kavuşması durumunda, TCMB'nin 2025 yılının ikinci yarısında faiz indirimlerine yeniden başlayabileceği öngörüsünde bulundu.

SGK denetledi: Binlerce kişi artık maaş alamayacakSGK denetledi: Binlerce kişi artık maaş alamayacak
Isparta'nın gül bahçelerinde hasat öncesi budama mesaisi yapılıyorIsparta'nın gül bahçelerinde hasat öncesi budama mesaisi yapılıyor

