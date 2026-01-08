Kamu işçisi bekliyordu: Ek ödemenin tarihleri belli oldu!

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2026 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TARİHLER BELLİ OLDU!

Buna göre bu kapsamdaki kamu işçilerine 2026 yılında yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 26 Ocak'ta, diğer yarısı 16 Mart'ta ödenecek.

Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2026'da ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

TEDİYE NEDİR?

Tediye, kamu kurumlarında belirli dönemlerde yapılan ödeme olarak bilinmektedir. Bu ödemeler kişilerin kıdemine bağlı değişkenlik göstermektedir. Her yıl ödeme yapılacak zaman aralığı da değişmektedir. Bu nedenle insanlar her yıl düzenli olarak tediye ödeme zamanını takip etmektedir.