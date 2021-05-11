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Kamu işçisine ilave tediye ikramiye ödemesi bugün yapılıyor! İşte 4D'li işçilerin 2021 ikramiye tarihleri

11.05.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçileri ve 4D’li sürekli işçilere her yıl ilave tediye yani ikramiye ödeniyor. İşçilere bu yıl ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak’ta verilmişti. İkinci taksit ise bugün veriliyor.

Kamu işçisine ilave tediye ikramiye ödemesi bugün yapılıyor! İşte 4D'li işçilerin 2021 ikramiye tarihleri

Böylece Ramazan Bayramı’na girmeden taşeron işçiler tediyelerini almış olacak. Yeraltı işlerinde çalışanlara ikramiyenin tamamı 24 Aralık 2021’de verilecek.

Ödeme, kadro alan taşeronlar dahil 1 milyon işçiyi kapsıyor. Belediye şirketine geçen taşeron işçilere ise ilave tediye verilmiyor.

Taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 4 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

KAMU İŞÇİSİNE İKRAMİYE TARİHLERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre;

İlave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021,

Diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine,

Yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

ilave tediye resmi gazete

İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.

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İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye/ikramiye ödenmesi gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
zaten ne yapılırsa kamu için asgari ücretli ölsün
bu nasıl sistem 4 a.b.c.d gidiyor yapsaniza tek çatı altında çalışanları bu neyin ayrimciligi boyle
asgari ücretliye versenize yaşam savası veriyor insanlar . kamulı alıyor 5 bin zaten

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