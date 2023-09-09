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Kanal İstanbul ve hızlı trenle ilgili canlı yayında önemli mesajlar! 'hesap yaptık diyerek duyurdu! 80 dakika olacak...

09.09.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Çılgın proje’ olarak adlandırılan Kanal İstanbul’da son durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında açıkladı. 12 yıldır tartışmaların odağında olan dev proje için Bakan Uraloğlu, “Mühendislik hesabı yaptık, ihtiyaç var” diyerek duyurdu. İstanbul Boğazlarının en zor su yollarından biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil” açıklamasında bulundu. Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek proje ise yolda.

Kanal İstanbul ve hızlı trenle ilgili canlı yayında önemli mesajlar! 'hesap yaptık diyerek duyurdu! 80 dakika olacak...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN TÜRK'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu Kanal İstanbul Projesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, 'Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Mühendislik hesabı bu, ihtiyaç var” dedi.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ben inşaat mühendisiyim. Bir mühendis olarak büyük projeler heyecan veriyor. Birçok eser kazandırdık. Şehirler arası yollarda ortalama hız 40 km/saatti, şimdi 90 km/saatye çıkardık. 29 bin km’nin üzerine çıkardık bölünmüş yollarımızı. Planladığımız ve devam eden çalışmalarımız var. Araç sayısı 2002’de 8 buçuk milyon civarındaydı şimdi 27 milyonu geçti. 500 noktada araç sayılarını ölçüyoruz. Taşıt kilometrelerde 10 kata varan artış var. 5’te bire düşürdük ölüm sayılarını. Yollarda ekolojik köprüler yapılıyor. Onlarca köprü karayollarında çalışır halde.

ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONLARI

2053’te 0 emisyon anlayışımız var. Elektrikli gemilere kadar çalışmamız var. Elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulmasını teşvik ediyoruz, ciddi bir mesafe alındı. TOGG'la birlikte süreci hızlandırdık. 2035'te satılaniki araçtan biri elektrikli olacak.
Türkiye’de otoyol işletmeciliğinde önemli seviyeye geldik. 7 firmamız var bu alanda. Ülkemizin ulaştırma ve ticarette nerelere gelebileceğini konuşuyoruz. Yeni projeksiyonlar tespit ediyoruz. Yap-işlet-devret aynı zamanda finansman modelidir. Asla kaliteden taviz vermiyoruz. Çanakkale köprüsünde 5 yıl öngörüldü, 4.5 yılda bitirildi. Çanakkale’de Koreliler var. İzmir-İstanbul yolu çalışmasında İtalyanlar var.

BOĞAZ EMNİYETLİ DEĞİL

İstanbul Boğazı en zor su yollarından birisi. Günlük yoğun bir trafiği var. Tek yönlü olarak gemi trafiğine açıyoruz. Tehlikeli yük olduğunda römorkörlük hizmeti de veriyoruz. Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Mühendislik hesabı yaptık, ihtiyaç var. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da çalışmalar devam ediyor. Sazlıdere’de yaptığımız köprü ile bir bakıma başladık. 15-20 milyar dolarlık bir yatırım bekliyor. Bir takvim derseniz hemen vermeyeyim müsaadenizle. Uygun finansmanda çalışma başlayacak. Kararlılık devam ediyor, yapılacak.

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"KALICI KONUTTA YOL VE ALTYAPI SORUNU OLMAZ"

Deprem sabahı Adıyaman’a gitmiştik, 60 gün kaldık. Acil ihtiyaçları tespit ettik ve üzerimize düşenleri yaptık. Deprem bölgesinde 4 veya 5 kata müsaade edilecek. Yeni altyapılar gerekiyor. Kalıcı konutlara insanlarımız taşındığında yol veya altyapı sorunu olmayacak. 350-400 kilometre yol yapacağız. Bu sene ve önümüzdeki senenin sonuna kadar hepsini bitiririz. Operatörlerimiz kriz anında sistem paylaşımına gidecek. Mümkün olduğunca bu tür afetlerde etkilenmeyecek binalar yapmak önemli.

ANKARA-İSTANBUL ARASINDA YENİ OTOYOL

Ankara-İstanbul arasına yeni bir otoyol projesi yapıyoruz. Direkt Kuzey Marmara Otoyolu’na bağlanacak. 3-3,5 saat mesafe olacak. Projesi 7-8 senelik süreçte bitecek. Yüksek Hızlı Tren ile Ankara-İstanbul arası 80 dakika olacak. Haydarpaşa’ya kadar gelecek. Yapımına başlanması ile 5 yıl içinde bitecek.


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