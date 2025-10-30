Kasım ayında ekonomi takvimi yoğun!

Kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yoğun bütçe mesaisi yapılacak. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin TBMM'ye sunulmasının ardından bütçe maratonu başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanacak. Bakanlık ve kurumların kasım ayı boyunca devam edecek komisyondaki bütçe görüşmeleri 28 Kasım'da sona erecek.

Bu müzakerelerin tamamlanmasının ardından bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

TCMB'NİN MESAJLARI MERAK EDİLİYOR!

Merkez Bankasının açıklayacağı raporlar da kasımda izlenecek konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 7 Kasım'da bu yılın son Enflasyon Raporunu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan'ın vereceği mesajlar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.



Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda, "2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2026 sonu için ise tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Merkez Bankası, yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu'nu da 28 Kasım'da açıklayacak. Raporda, finansal istikrara ilişkin gelişmeler, alınan tedbirlerin finans sektörüne etkileri değerlendirilecek. Karahan'ın, raporun ön sözünde yapacağı değerlendirme de ekonomi çevreleri tarafından izlenecek.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da 3 Kasım Pazartesi günü ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış gösterirken, yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olmuştu.

Kurum, 10 Kasım'da eylül ayı sanayi üretim endeksini açıklayacak. Sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,1 artış göstermişti.

TÜİK, 13 Kasım'da ekim ayına ilişkin konut satış, 28 Kasım'da da ekim ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.



ASGARİ ÜCRET GELİŞMELRİ TAKİP EDİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Kasım'da ekim ayı merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Kasımda milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücretin tespitine ilişkin açıklamalar da yakından izlenecek. Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili gelişmeler takip edilecek.

Asgari ücret, şu anda bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler uygulandığında net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır