Kentin valisinden isyan: '20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin'

İşçi bulamadıkları için fabrikaların eksik kapasiteyle çalıştığını belirten Kütahya Valisi Musa Işın, ''İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım. Bizim bir fabrikamız, Hindistan'dan 210 işçi getirdi. Burada işçi bulamadı'' ifadelerine yer verdi.

Cansu Akalp

Kütahya Valisi Musa Işın, Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nde üretime başlayan fabrikaların yeterli iş gücüne ulaşamadığını açıkladı. Gazeteci Ramazan Aydemir’in haberine göre; İşçi eksikliği nedeniyle tesislerin tam kapasiteyle çalışamadığını belirten Işın, bazı firmaların çözümü yurt dışından işçi getirmekte bulduğunu ifade etti.

"BİR FABRİKAMIZ HİNDİSTAN'DAN İŞÇİ GETİRDİ"

Merkezdeki organize sanayi bölgelerinde de genişleme alanları oluşturulduğunu aktaran Vali Işın, yaşanan iş gücü sorununa ilişkin dikkat çeken örnekler verdi. Işın, "Firmalarımızdan biri işçi bulamadığı için Hindistan'a gidip oradan 210 işçi getirdi. Bir başka fabrikamız yine Hindistan'dan işçi getirdi. Bir diğer firma ise Venezuela'dan işçi temin etti" dedi.

"VATANDAŞLARIMIZ MAALESEF İŞ BEĞENMİYORLAR"

Vali Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı işlere ilgi göstermediğini savunarak, "Bizim buradaki vatandaşlarımız maalesef çalışmak istemiyor, verilen işi beğenmiyor. Mavi yakalı olarak çalışmak istemiyorlar, beyaz yakalı olmak istiyorlar. Memuriyet ya da büro işi tercih ediliyor. Adama göre iş, işe göre de adam bulamıyoruz. Bu durumda firmalar mecburen dışarıdan iş gücü getirmek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

"İŞ BULAMIYORUM DİYEN..."

"Bugün buraya 20 bin kişi lazım. İş bulamıyorum diyen Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım" diyen Işın, kentte istihdam konusunda ciddi bir ihtiyaç olduğunu ve sanayicilerin eleman arayışının sürdüğünü vurguladı.

