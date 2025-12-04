Kilolarca altını çalan hırsız krediyle ev almış! Annesi detayları anlattı

Türkiye Büyükçekmece'de yaşanan hırsızlığın detaylarını merak ediyor. 25 kilo altın 50 kilo gümüş nasıl çalındı? Erdal Timurtaş kimdir? Hırsızın annesine ilk kez mikrofon uzatıldı ve birçok yeni bilgiye ulaşıldı. Anne Türkan Timurtaş konuşmasından ısrarla oğlunun suçsuz olduğunu ve bunu ona birilerinin yaptırdığını iddia etti. Oğlunun işe temizlik görevlisi olarak başladığını söyleyen anne, "Bir temizlik görevlisine kasanın anahtarı verilir mi?" dedi.

KIRMIZI BÜLTEN TALEP EDİLDİ

Yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi.

Anne Türkan Timurtaş hırsızlık olayıyla ilgili ilk kez konuşurken şu ifadeleri kullandı;

Temizlik personeli olarak işe girmişti. Böyle bir insan değildi. Polisler geldiğinde haberimiz oldu. Tatile gidiyorum demişti en son. Oğlumu birileri kullandı. Bunu kim yaptıysa çıkarsınlar ortaya.

"ORADA İŞSİZ NE YAPACAK?"

Gönderdiler oğlumu orada işsiz güçsüz iki çocukla orada ne yapacak? Maşa olarak kullandılar, başını yaktılar. Bu 100 kilo eşyayı siz kaç seferde dışarı taşıyabilirsiniz? İngiltere'ye daha önce bir kere giriş-çıkış yapmışlar.

KREDİYLE EV ALMIŞ

Maddi sıkıntısı yoktu. Krediyle ev almıştı. Kendi çapında bir arabası vardı. Oğlum sigara içmez, alkol kullanmaz, kumarı yok. Kime sorarsanız sorun. Kim bu işi yaptırdıysa Allah belasını versin, paramparça olsun. Bir temizlik görevlisine kasanın anahtarı verilir mi?