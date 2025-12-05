FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 TL

Türkiye’de kazançlar üzerindeki en büyük harcama kalemini oluşturan kiralarda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analizde, Kasım 2025’te Türkiye’de genelinde medyan (ortanca) kira tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece ortalama kiralar 1 asgari ücrete denk geldi. Geçen ay Türkiye’de kirası en düşük 15 ilde rakamlar 12 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. İşte kirası en düşük iller...

Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 TL
Cansu Akalp

Milyonların gözü kulağı asgari ücrette! Pek çok çalışan aralık ayında çıkacak rakamın ne olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında geçerli olacak tutarı belirlemek üzere ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK), 12 Aralık tarihinde saat 14.00'te toplantıya davet etmişti.

Dikkatler bu tarihe çevrilirken, ilk toplantıda herhangi bir rakamın öne çıkmayacağı ve görüşlerin alınabileceği belirtiliyor.

ÇALIŞANLAR MERAKLA BEKLİYOR

Asgari ücret, 2025 yılında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş ve net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretli kadar diğer bütün çalışanlar da kendi maaşları için baz oluşturması sebebiyle asgari ücreti yakından takip ediyor.

ORTALAMA KİRALAR 22 BİN TL

Bu arada Türkiye'de kazançlar üzerindeki en büyük harcama kalemini oluşturan kiralarda da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 TL 1

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analizde, Kasım 2025’te Türkiye’de genelinde medyan (ortanca) kira tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece ortalama kiralar 1 asgari ücrete denk geldi.

KİRASI EN DÜŞÜK 15 İL

İGD’nin analizinde geçen ay Türkiye’de medyan kirası en düşük 15 il şu şekilde sıralanıyor:

-Hakkâri: 12 bin 250 TL

-Aksaray: 12 bin 500 TL

-Muş: 12 bin 500 TL

-Kars: 13 bin TL

-Yozgat: 13 bin TL

-Isparta: 13 bin TL

-Burdur: 13 bin 500 TL

Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 TL 2

-Bayburt: 13 bin 500 TL

-Mardin: 14 bin TL

-Düzce: 14 bin TL

-Gümüşhane: 14 bin TL

-Siirt: 14 bin 500 TL

-Bitlis: 14 bin 500 TL

-Elâzığ: 14 bin 500 TL

-Şırnak: 15 bin TL

Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz illeri de bulunuyor.

‘KİRALIK’ İLANLARI ARTIŞTA

Bu arada Türkiye genelinde kiralık ilanlarında da artış yalanıyor. Haziran ayında 141 bin 497 adet olan ilandaki kiralık konut sayısı, aralık ayı başında 197 bin 762 adede kadar yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, “Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sigara, alkol ve akaryakıta dev zam! Tarih belli olduSigara, alkol ve akaryakıta dev zam! Tarih belli oldu
Satışı yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı: Bir oyuncağı piyasadan toplatıyorSatışı yasaklandı! Bakanlık düğmeye bastı: Bir oyuncağı piyasadan toplatıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kira fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Adliye soygununda yakalanan zanlıyı o çetenin avukatı savunacak!

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Caner Erkin'e yine tarihe geçecek ceza! Men edilmekten maç oynayamaz hale geldi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Eurovision'da İsrail boykotu! O ülkeler yarışmadan çekildi

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.