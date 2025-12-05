Kira fiyatlarının en düşük olduğu 15 il belli oldu! En ucuzu 12 bin 500 TL

Milyonların gözü kulağı asgari ücrette! Pek çok çalışan aralık ayında çıkacak rakamın ne olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında geçerli olacak tutarı belirlemek üzere ilk toplantısı 12 Aralık Cuma günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK), 12 Aralık tarihinde saat 14.00'te toplantıya davet etmişti.

Dikkatler bu tarihe çevrilirken, ilk toplantıda herhangi bir rakamın öne çıkmayacağı ve görüşlerin alınabileceği belirtiliyor.

ÇALIŞANLAR MERAKLA BEKLİYOR

Asgari ücret, 2025 yılında brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş ve net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak ödeniyor. Yaklaşık 7,5 milyon asgari ücretli kadar diğer bütün çalışanlar da kendi maaşları için baz oluşturması sebebiyle asgari ücreti yakından takip ediyor.

ORTALAMA KİRALAR 22 BİN TL

Bu arada Türkiye'de kazançlar üzerindeki en büyük harcama kalemini oluşturan kiralarda da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye Gazetesi'nden Ö.Faruk Bingöl'ün haberine göre; İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından ilandaki konutlar dikkate alınarak yapılan analizde, Kasım 2025’te Türkiye’de genelinde medyan (ortanca) kira tutarı 22 bin TL olarak gerçekleşti. Böylece ortalama kiralar 1 asgari ücrete denk geldi.

KİRASI EN DÜŞÜK 15 İL

İGD’nin analizinde geçen ay Türkiye’de medyan kirası en düşük 15 il şu şekilde sıralanıyor:

-Hakkâri: 12 bin 250 TL

-Aksaray: 12 bin 500 TL

-Muş: 12 bin 500 TL

-Kars: 13 bin TL

-Yozgat: 13 bin TL

-Isparta: 13 bin TL

-Burdur: 13 bin 500 TL

-Bayburt: 13 bin 500 TL

-Mardin: 14 bin TL

-Düzce: 14 bin TL

-Gümüşhane: 14 bin TL

-Siirt: 14 bin 500 TL

-Bitlis: 14 bin 500 TL

-Elâzığ: 14 bin 500 TL

-Şırnak: 15 bin TL

Listede Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinin yanı sıra Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz illeri de bulunuyor.

‘KİRALIK’ İLANLARI ARTIŞTA

Bu arada Türkiye genelinde kiralık ilanlarında da artış yalanıyor. Haziran ayında 141 bin 497 adet olan ilandaki kiralık konut sayısı, aralık ayı başında 197 bin 762 adede kadar yükseldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan sektör temsilcileri, “Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor” görüşünü dile getiriyor.