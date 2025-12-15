KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve modern alternatif finansman çözümleri

Türkiye’de KOBİ’ler ekonominin en kritik aktörleri olmasına rağmen, finansmana erişim hâlâ en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Bankaların yüksek teminat talepleri, uzun kredi değerlendirme süreçleri, değişken faiz oranları ve karmaşık bürokratik prosedürler, birçok işletmenin nakit akışını yönetmesini zorlaştırıyor. 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin yaklaşık %80’i geleneksel kredi ürünlerine erişimde ciddi zorluk yaşadığını belirtiyor. Bu durum özellikle şu dönemlerde daha da görünür hâle geliyor:

Alacakların uzun vadeli olduğu dönemlerde

Beklenmeyen tedarik, gider veya ödeme artışlarında

Stok alımı veya üretim ihtiyacının acil olduğu zamanlarda

Banka kredilerindeki yavaş ve teminat odaklı süreç, işletmelerin yatırım kararlarını ertelemesine ve büyüme fırsatlarını kaçırmasına sebep oluyor.

Alacak temelli finansman modelleri yükselişte

Klasik kredi modellerinin yetersiz kaldığı noktada, daha esnek ve hızlı alternatif finansman çözümleri öne çıkıyor. Özellikle alacak temelli finansman, fatura finansmanı (invoice financing) ve çek finansmanı gibi yöntemler Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor. Bu modellerin temel avantajları:

Uzun kredi onayı beklemeden anında likidite sağlama

Teminat gerektirmeyen esnek süreçler

Kısa vadeli nakit açığını borç yükü oluşturmadan kapatma

Operasyonel süreçleri dijitalleştirme

Örneğin accounts receivable financing, işletmelerin müşterilerinden vadesi gelmemiş alacaklarını teminat göstererek aynı gün nakit elde etmesini sağlıyor. Böylece işletme; maaş ödemeleri, hammadde alımı, tedarikçi ödemesi veya üretim planlamasını beklemeden yönetebiliyor.

Son zamanlarda geleneksel krediler yetersiz kalıyor; dijital ve alternatif finansman araçları öne çıkıyor. Ekonomideki dalgalanma, artan maliyetler ve tedarik zinciri riskleri, klasik kredi modellerinin KOBİ ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Bu nedenle çek finansmanı, fatura/ alacak finansmanı, dijital faktoring gibi çevik çözümler, KOBİ’lerin finansal sürdürülebilirliğini koruması için artık bir zorunluluk hâline geldi.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi için geleneksel kredi modellerinin ötesine geçmesi artık kaçınılmaz. Alacak temelli finansman ve Figopara gibi dijital çözümler, işletmelere hız, esneklik ve maliyet avantajı sunarak finansal süreçlerin modern bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Figopara: KOBİ’lere Hızlı, Rekabetçi ve Güvenilir Finansman Erişimi Sunan Platform

Figopara, KOBİ’lerin finansmana erişim sürecini tamamen dijitalleştiren ve birkaç dakika içinde finansman sağlayan yenilikçi bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Figopara’nın sağladığı başlıca avantajlar ise şöyle:

1. Çoklu finansörden anında teklif: Kullanıcı; çek görselini yükledikten sonra banka ve finans kuruluşlarından eş zamanlı teklifler alır. Bu sayede en uygun maliyet seçilir. Tek bir bankaya bağlı kalma riski ortadan kalkar, rekabetçi fiyatlama elde edilir.

2. Hızlı ve düşük bürokrasi ile finansman: Geleneksel süreçlerde günler süren operasyonlar, Figopara’da dakikalar içinde tamamlanabilir. Tüm masraflar şeffaf şekilde gösterildiği için sürpriz maliyet riski yoktur.

3. Dijital çek yönetimi ve operasyonel kolaylık: Platform; tüm çekleri dijital bir çek cüzdanında saklayarak finans ekiplerinin iş yükünü azaltır. Bu yapı tek tuşla teklif alma, düzenli finansal kayıt, muhasebe entegrasyonu gibi süreçlerde önemli zaman tasarrufu sağlar.

4. Sağlam ve öngörülebilir nakit akışı: Figopara kullanarak işletmeler nakit akışındaki belirsizliği azaltır, tedarikçi ödemelerini aksatmaz, stok fırsatlarını kaçırmaz, operasyonlarını kesintisiz sürdürür. Bu da doğrudan büyümeye, rekabet gücüne ve finansal dayanıklılığa katkı sağlar.

Siz de Figopara ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz buraya tıklayarak anında ihtiyacınız olan nakde ulaşabilirsiniz.

