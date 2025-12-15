Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve modern alternatif finansman çözümleri
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve modern alternatif finansman çözümleri

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de KOBİ’lerin %80’i banka kredilerine ulaşmakta zorluk yaşarken finansman dünyasında dengeler değişiyor. Katı teminat şartları ve uzun onay süreçlerine takılmadan vadesi gelmemiş alacakları dakikalar içinde nakde çevirmek artık mümkün. Peki işletmelere can suyu olan bu yeni nesil model nasıl çalışıyor? İşte KOBİ’ler için nakit akışını hızlandıran dijital çözümün tüm detayları...

Türkiye’de KOBİ’ler ekonominin en kritik aktörleri olmasına rağmen, finansmana erişim hâlâ en büyük sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Bankaların yüksek teminat talepleri, uzun kredi değerlendirme süreçleri, değişken faiz oranları ve karmaşık bürokratik prosedürler, birçok işletmenin nakit akışını yönetmesini zorlaştırıyor. 2024 yılında yapılan bir araştırmaya göre, işletmelerin yaklaşık %80’i geleneksel kredi ürünlerine erişimde ciddi zorluk yaşadığını belirtiyor. Bu durum özellikle şu dönemlerde daha da görünür hâle geliyor:

  • Alacakların uzun vadeli olduğu dönemlerde
  • Beklenmeyen tedarik, gider veya ödeme artışlarında
  • Stok alımı veya üretim ihtiyacının acil olduğu zamanlarda

Banka kredilerindeki yavaş ve teminat odaklı süreç, işletmelerin yatırım kararlarını ertelemesine ve büyüme fırsatlarını kaçırmasına sebep oluyor.

Alacak temelli finansman modelleri yükselişte

KOBİ’lerin finansmana erişimde yaşadığı zorluklar ve modern alternatif finansman çözümleri 1

Klasik kredi modellerinin yetersiz kaldığı noktada, daha esnek ve hızlı alternatif finansman çözümleri öne çıkıyor. Özellikle alacak temelli finansman, fatura finansmanı (invoice financing) ve çek finansmanı gibi yöntemler Türkiye’de hızla yaygınlaşıyor. Bu modellerin temel avantajları:

  • Uzun kredi onayı beklemeden anında likidite sağlama
  • Teminat gerektirmeyen esnek süreçler
  • Kısa vadeli nakit açığını borç yükü oluşturmadan kapatma
  • Operasyonel süreçleri dijitalleştirme

Örneğin accounts receivable financing, işletmelerin müşterilerinden vadesi gelmemiş alacaklarını teminat göstererek aynı gün nakit elde etmesini sağlıyor. Böylece işletme; maaş ödemeleri, hammadde alımı, tedarikçi ödemesi veya üretim planlamasını beklemeden yönetebiliyor.

Son zamanlarda geleneksel krediler yetersiz kalıyor; dijital ve alternatif finansman araçları öne çıkıyor. Ekonomideki dalgalanma, artan maliyetler ve tedarik zinciri riskleri, klasik kredi modellerinin KOBİ ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını gösteriyor. Bu nedenle çek finansmanı, fatura/ alacak finansmanı, dijital faktoring gibi çevik çözümler, KOBİ’lerin finansal sürdürülebilirliğini koruması için artık bir zorunluluk hâline geldi.

KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesi için geleneksel kredi modellerinin ötesine geçmesi artık kaçınılmaz. Alacak temelli finansman ve Figopara gibi dijital çözümler, işletmelere hız, esneklik ve maliyet avantajı sunarak finansal süreçlerin modern bir yapıya kavuşmasını sağlıyor.

Figopara: KOBİ’lere Hızlı, Rekabetçi ve Güvenilir Finansman Erişimi Sunan Platform

Figopara, KOBİ’lerin finansmana erişim sürecini tamamen dijitalleştiren ve birkaç dakika içinde finansman sağlayan yenilikçi bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Figopara’nın sağladığı başlıca avantajlar ise şöyle:

1. Çoklu finansörden anında teklif: Kullanıcı; çek görselini yükledikten sonra banka ve finans kuruluşlarından eş zamanlı teklifler alır. Bu sayede en uygun maliyet seçilir. Tek bir bankaya bağlı kalma riski ortadan kalkar, rekabetçi fiyatlama elde edilir.

2. Hızlı ve düşük bürokrasi ile finansman: Geleneksel süreçlerde günler süren operasyonlar, Figopara’da dakikalar içinde tamamlanabilir. Tüm masraflar şeffaf şekilde gösterildiği için sürpriz maliyet riski yoktur.

3. Dijital çek yönetimi ve operasyonel kolaylık: Platform; tüm çekleri dijital bir çek cüzdanında saklayarak finans ekiplerinin iş yükünü azaltır. Bu yapı tek tuşla teklif alma, düzenli finansal kayıt, muhasebe entegrasyonu gibi süreçlerde önemli zaman tasarrufu sağlar.

4. Sağlam ve öngörülebilir nakit akışı: Figopara kullanarak işletmeler nakit akışındaki belirsizliği azaltır, tedarikçi ödemelerini aksatmaz, stok fırsatlarını kaçırmaz, operasyonlarını kesintisiz sürdürür. Bu da doğrudan büyümeye, rekabet gücüne ve finansal dayanıklılığa katkı sağlar.

Siz de Figopara ayrıcalıklarından faydalanmak isterseniz buraya tıklayarak anında ihtiyacınız olan nakde ulaşabilirsiniz.

Hemen İncele

Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Başvuru ve katılım sonrası yaşanacak sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kobi
İş birliği İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Hawk oyuncu koltuğunda cazip indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Performans canavarı Monster bilgisayarda büyük indirim!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

Puma’nın en şık modelinde görülmedik fiyat!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

A101'e Bosch yapı market ürünleri geliyor!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

LEGO'nun yılbaşı figüründe kaçırılmayacak indirim!

Evde, ofiste herkesin favorisi...

Evde, ofiste herkesin favorisi...

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

ŞOK'a Columbia kol saatleri geliyor!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Jack &Jones'tan Philips'e markalarda büyük indirim var!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

Doktor onaylı Skechers Arch Fit 2.0 ayakkabılarda büyük fırsat!

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Aile dostu HUAWEI tablet şu an en uygun fiyatta!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

Skechers ayakkabıda sadece bugüne özel indirim başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

PUMA montta büyük sezon fırsatı başladı!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Camper ayakkabıda kışa özel fiyat!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Hızlı ısınmanın en uygun hali!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Rahatlığıyla ünlü Camper ayakkabıda büyük fırsat!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sabancı'dan açıklama geldi: CarrefourSA ve A-101 Anpagross'a mı devredilecek?

Sabancı dev marketlerini satıyor mu? Açıklama geldi

Bakan duyurdu: Beklenen ödemeler hesaplara yatırılıyor

Beklenen ödemeler hesaplara yatırılıyor

1 Ocak'ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!

2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı: ‘Gri alan görüyorsanız tam bir sürpriz’

E-Devlet’te yeni uygulama! Renge göre yatırım dönemi başladı

'Geçen seneden çok daha güçlü' Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti

'Geçen seneden çok daha güçlü' Asgari ücrette o senaryoya dikkat çekti

'Ankara'dan sızan' İsa Karakaş açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.