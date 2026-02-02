Konut kredisi çekecekler dikkat! Aylık taksit 262 bin TL'yi buluyor

Konut kredisi çekecek herkesi ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. İlk evini alacaklar için faiz indirimi beklentileri boşa çıkarken kredi limitlerinde artışlar oldu. Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el–ikinci el konut ayrımı kaldırıldı. Buna göre; 20 milyon TL'ye kadar olan konutlara kredi verilecek.

BDDK, finansal istikrarın sağlanmasına yönelik koordineli makro ihtiyati kararlar doğrultusunda Bireysel Kredi Kartları ve İhtiyaç Kredilerinin Yeniden Yapılandırılması, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesaplarının Limitlerinin Belirlenmesi ve Konut Kredilerinde Kredi Değer Oranı Değişikliğine yönelik düzenlemeler yaptı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, ilk kez konut alacaklar için konut kredilerindeki sınırlamaların ele alındığını bildirilmişti. Öte yandan kredili mevduat hesapları, kredi komisyon ücretleri ve kredi kartlarına ilişkin mevcut durum gözden geçirilerek atılabilecek adımların değerlendirildiği belirtilmişti.

Tüketicilere kullandırılan konut kredilerinde; kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı açısından birinci el - ikinci el konut ayrımı kaldırılırken, 2010 yılından sonra yapılan binaların enerji sınıfı için asgari şart olan C enerji sınıfına sahip konutlar da avantajlı kredi değer oranı uygulanan konutlar kapsamına alındı.

Bu çerçevede, konut kredilerine ilişkin düzenlemelerde enerji verimliliği yüksek, görece depreme dayanıklı yeni konutların alımı ile ilk konutunu edinecek tüketicilerin desteklenmesine yönelik değişiklikler yapıldı. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu karar ile belirlenen oranların yüzde 75 azaltılarak uygulanmasına devam edilecek.

NTV'de yer alan habere göre; yapılan düzenlemeyle beraber konut kredilerinde 20 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabilecek.

KREDİ ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Konutun ekspertiz değerine göre kredi verildiği için konutun enerji sınıfına göre çekilecek kredi tutarının da değiştiği belirtildi.

Buna göre, 1 milyon TL ekspertiz değerine sahip konut için A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin TL, C enerji sınıfı için 800 bin TL, sınıflandırılmayan konutlar içinde 700 bin TL kredi kullanılacağı aktarıldı.

Örnek olarak; 1 milyon TL ekspertiz değerine sahip A-B enerji sınıfındaki konut için 900 bin TL kredinin aylık taksiti yüzde 2,49 faiz oranıyla 120 ay vadede 23 bin 645 TL, toplam geri ödemesi 2 milyon 837 bin 400 TL olduğu kaydedildi.

20 milyon TL'lik konuta çıkan 10 milyon TL kredinin geri ödemesinin de aynı şartlar altında aylık 262 bin 732 TL, toplam geri ödemesi de 31 milyon 527 bin 840 TL olduğu belirtildi.

NE KADAR KREDİ ÇIKIYOR?

Kredi çekmek isteyenin göstereceği gelir belgesindeki tutarın, kredi taksit tutarının yarısına kadar olan kısmı için kredi kullandırıldığı aktarıldı. Örnek olarak; 100 bin TL maaşı olan birinin ilk evini alacağı durumunda, 50 bin TL taksit ödeme imkanına sahip sayıldığı ve azami 50 bin TL'lik taksit çıkacak kadar krediye erişebildiği belirtildi. Evli olanlar için aylık taksit tutarının daha yüksek hesaplandığı aktarıldı.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ DETAYI

Enerji Kimlik Belgesi'nin e-Devlet üzerinden öğrenildiği kaydedilirken ikamet edilen konutun da alınacak konutun da enerji kimlik belgesinin bulunduğu vurgulandı. e-Devlet'te "Enerji Kimlik Belgesi Sorgulama" yazıldığında ilgili alanlar doldurularak enerji kimlik sınıfının öğrenilebileceği belirtildi.

Bu noktada; enerji kimlik belgesinin düşük sınıfta çıkması halinde kişinin elindeki nakit tutar ile çekeceği kredi tutarı arasında uyuşmazlık olabileceği, dolayısıyla krediyi kullanmak istenmediği halde de kişinin ekspertiz ücreti ödemiş olacağı detayı vurgulandı.