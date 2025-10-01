FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

KOSGEB'den Girişimcilere Müjde: 2025 Yılı 3. dönem iş geliştirme desteği başvuruları başladı!

KOSGEB, girişimcilik ekosistemini canlandırmak ve yeni iş fikirlerini desteklemek amacıyla Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Desteği'nin 2025 yılı 3. dönem başvurularını başlattı. 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek başvurularla, girişimciler 1.5 milyon TL'ye varan hibe desteğinden yararlanabilecek.

KOSGEB'den Girişimcilere Müjde: 2025 Yılı 3. dönem iş geliştirme desteği başvuruları başladı!
Cansu Akalp

Girişimcilik Ekosistemine Güçlü Destek: 1.5 Milyon TL'ye Varan Hibe Fırsatı

KOSGEB, Türkiye'deki girişimcilik ruhunu desteklemeye devam ediyor. 'KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor' mottosuyla yenilenen Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği'nin 2025 yılı 3. dönem başvuruları 1 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Bu destek programı, hem yeni iş kurmak isteyen girişimcilere hem de mevcut işletmelerini büyütmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Programın amacı, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek.

2025 yılının ilk iki döneminde programa gösterilen yoğun ilgi, girişimcilerin KOSGEB desteklerine olan güvenini ve ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor. İlk dönemde 3.164, ikinci dönemde ise 3.361 girişimci başvuruda bulundu. Bu başvurular sonucunda toplamda 1.127 projeye, 2 milyar 700 milyon TL'lik yatırım tutarına karşılık 1 milyar 620 milyon TL destek sağlanmasına karar verildi. İlk dönemde 559 projeye 820 milyon TL, ikinci dönemde ise 568 projeye 800 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Bu rakamlar, KOSGEB'in girişimcilik ekosistemine sağladığı katkının somut bir göstergesi niteliğinde.

İş Geliştirme Desteği, girişimcilere geniş kapsamlı bir destek paketi sunuyor. Bu destek, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinden, Ar-Ge çalışmalarına, personel eğitiminden, makine ve ekipman alımına kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Destek üst limiti 1,5 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar, girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri ve işletmelerini büyütmeleri için önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor. Başvurular, 1 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru sürecinde, girişimcilerin iş planlarını detaylı bir şekilde hazırlamaları ve projelerinin potansiyelini açıkça ortaya koymaları gerekiyor. KOSGEB uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, uygun görülen projelere destek sağlanacak.

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı 3. dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, yeni ve mevcut girişimciler için önemli bir fırsat doğmuş durumda. Bu destek programı, girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri, işletmelerini büyütmeleri ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2025. Girişimcilerin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Suriyelilerin dönüşü en çok o sektörü etkiledi! Eleman bulamıyorlarSuriyelilerin dönüşü en çok o sektörü etkiledi! Eleman bulamıyorlar
Finanszone yayın hayatına başlıyor! Açık Açık’ın ilk bölümü yarınFinanszone yayın hayatına başlıyor! Açık Açık’ın ilk bölümü yarın

Anahtar Kelimeler:
KOSGEB hibe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.