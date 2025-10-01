KOSGEB'den Girişimcilere Müjde: 2025 Yılı 3. dönem iş geliştirme desteği başvuruları başladı!

Girişimcilik Ekosistemine Güçlü Destek: 1.5 Milyon TL'ye Varan Hibe Fırsatı

KOSGEB, Türkiye'deki girişimcilik ruhunu desteklemeye devam ediyor. 'KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor' mottosuyla yenilenen Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği'nin 2025 yılı 3. dönem başvuruları 1 Ekim 2025 itibarıyla başladı. Bu destek programı, hem yeni iş kurmak isteyen girişimcilere hem de mevcut işletmelerini büyütmek isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Programın amacı, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek, işletmelerin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek.

2025 yılının ilk iki döneminde programa gösterilen yoğun ilgi, girişimcilerin KOSGEB desteklerine olan güvenini ve ihtiyacını açıkça ortaya koyuyor. İlk dönemde 3.164, ikinci dönemde ise 3.361 girişimci başvuruda bulundu. Bu başvurular sonucunda toplamda 1.127 projeye, 2 milyar 700 milyon TL'lik yatırım tutarına karşılık 1 milyar 620 milyon TL destek sağlanmasına karar verildi. İlk dönemde 559 projeye 820 milyon TL, ikinci dönemde ise 568 projeye 800 milyon TL destek ödemesi yapıldı. Bu rakamlar, KOSGEB'in girişimcilik ekosistemine sağladığı katkının somut bir göstergesi niteliğinde.

İş Geliştirme Desteği, girişimcilere geniş kapsamlı bir destek paketi sunuyor. Bu destek, işletmelerin pazarlama faaliyetlerinden, Ar-Ge çalışmalarına, personel eğitiminden, makine ve ekipman alımına kadar birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Destek üst limiti 1,5 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Bu tutar, girişimcilerin projelerini hayata geçirmeleri ve işletmelerini büyütmeleri için önemli bir finansman kaynağı oluşturuyor. Başvurular, 1 Ekim - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında KOSGEB'in resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Başvuru sürecinde, girişimcilerin iş planlarını detaylı bir şekilde hazırlamaları ve projelerinin potansiyelini açıkça ortaya koymaları gerekiyor. KOSGEB uzmanları tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda, uygun görülen projelere destek sağlanacak.

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı - İş Geliştirme Desteği, Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. 2025 yılı 3. dönem başvurularının başlamasıyla birlikte, yeni ve mevcut girişimciler için önemli bir fırsat doğmuş durumda. Bu destek programı, girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri, işletmelerini büyütmeleri ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başvurular için son tarih 31 Ekim 2025. Girişimcilerin bu fırsatı kaçırmaması gerekiyor.