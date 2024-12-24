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Kredi faizinde büyük fark! 50 bin ve 100 bin TL’nin geri ödemesindeki bu detaya dikkat! 20 bin lira daha yüksek…

24.12.2024 08:27
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Sıfır faizli kredilerde rakam yükselse de ihtiyaç kredilerine başvurulardaki yoğunluk sürüyor. Bankalarda en uygun kredi, en ucuz kredi kampanyaları sürerken faiz oranları da değişiklik gösteriyor. 50 bin TL için 12 ayda yüzde 2,99 olan “kampanyalı” en düşük faiz oranı, 24 ay vadede yüzde 3,66’ya yükseliyor. İşte 50 bin TL’lik kredinin bir ve iki yıllık vade oranları sonrasında geri ödemesi…

Kredi faizinde büyük fark! 50 bin ve 100 bin TL’nin geri ödemesindeki bu detaya dikkat! 20 bin lira daha yüksek…

Ucuz ihtiyaç kredisi bankalar tarafından verilmeye devam etse de en düşük faiz oranlarında bile dikkat çeken farklılıklar var. Vade farklarına göre geri ödeme tutarları da büyük değişkenlik gösteriyor. Bankalar tarafından sunulan faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklı oranlar öne çıkıyor.

50 bin TL için 12 ayda %2,99 olan “kampanyalı” en düşük faiz oranı, 24 ay vadede %3,66’ya yükseliyor. Bankadan 50 bin TL kredi çeken bir tüketici; bu oranlara göre 1 yılda 63 bin 762 TL öderken, 2 yılda gerçekleşen geri ödeme tutarı 84 bin 929 TL’ye kadar yükseliyor.

KREDİ HACMİNDEKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

BDDK tarafından açıklanan verilere göre 6 Aralık haftasında 1 trilyon 950 milyar TL olan tüketici kredilerinin toplam büyüklüğü, 13 Aralık haftasında 1 trilyon 978 milyar TL’ye yükseldi. Böylece bir haftada kredi hacmi bu kalemde 28 milyar TL artış kaydetti.

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İHTİYAÇ KREDİLERİ ARTIYOR

Tüketiciler bu süreçte özellikle ihtiyaç kredilerine başvurarak, taleplerini karşılamaya yöneliyor. Tüketici kredilerinin içinde ihtiyaç kredilerinin ağırlığı 1 trilyon 399 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Toplam içinde ihtiyaç kredilerinin payı yüzde 70’e yakın seyrediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

TCMB tarafından bu hafta perşembe günü açıklanacak faiz kararı piyasalarda dikkatle beklenirken, tüketiciler bir yandan da “en uygun, en düşük, en ucuz ihtiyaç kredisi” aramalarını yoğunlaştırdı. Bankalarca bu kredilere sunulan faiz oranlarında ise vadeye ve tutara göre farklı oranlar öne çıkıyor.

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50 BİN TL KREDİNİN FAİZİ VE GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

Türkiye gazetesinin haberine göre; Bankalar tarafından 50 bin TL kredi için sunulan oranlara bakıldığında;

-12 ay vadede en düşük oran yüzde 2,99 olarak gerçekleşiyor.

-Alternatif Bank tarafından yeni müşterilere sunulan bu şartlardaki kredinin aylık taksitleri 5 bin 292 TL olarak gerçekleşiyor.

-Toplam geri ödeme ise 63 bin 762 TL’yi buluyor.

-24 ay vadede ise 50 bin TL için en düşük oran %3,66 olarak kendini gösteriyor.

-Getir Finans tarafından sunulan bu kredinin aylık taksiti 3 bin 538 TL oluyor.

-Toplam geri ödeme 84 bin 929 TL’ye varıyor.

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100 BİN TL KREDİNİN FAİZİ NE KADAR? İŞTE GERİ ÖDEME TUTARI

Bankalarca 100 bin TL kredi için sunulan oranlara bakıldığında da;

-12 ay vadede en düşük oran %3,66 olarak gerçekleşiyor.

-Getir Finans tarafından sunulan bu kredinin aylık taksitleri 11 bin 129 TL olarak gerçekleşiyor.

-Toplam geri ödeme 133 bin 548 TL’yi buluyor.

-24 ay vadede de 100 bin TL için de en düşük oran %3,66 olarak kendini gösteriyor.

-Bu kredinin aylık taksiti 7 bin 077 TL oluyor.

-Toplam geri ödeme ise 169 bin 858 TL’ye ulaşıyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ihtiyaç kredisi kredi kredi faiz oranı ucuz sıfır faizli kredi
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