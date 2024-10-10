Kredi kartı düzenlemesinde kamu bankası detayı... Şenol Babuşçu duyurdu: İhtiyaç ve KOBİ kredilerinde kısıtlama!

Türkiye enflasyonla mücadelede harcamaları kısmak için kredi harcamalarına el atmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde bireysel kredilerde sıkılığın devam edeceğini aktarmıştı.

Merkez bireysel krediler için açıklamasında,"Bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönündedir" ifadelerini kullanmıştı.

10 TRİLYONA YAKLAŞTI

Vatandaş ekonomik olarak zorlandığı için kartlara yönelmesi ise kredi kartı harcamalarını adeta tavana çıkardı. İhtiyaçlarını karşılayabilmek için kartlara yönelen vatandaşların harcamaları neredeyse 10 trilyona yaklaştı.

Kart kullanımı engellemek için ise ekonomi yöneticileri farklı adımlar atmaya başladı. Geçtiğimiz zamanlarda da Ziraat Bankası Eski Genel Müdürü Şenol Babuşçu, kart harcamalarının zirve yaptığını söylemiş ve kart kullanımında yeni düzenlemeleri gelebileceğini ifade etmişti. Babuşçu, şu cümleleri sarf etmişti:

"Faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, mevcut uygulamadaki taksit sayısının azaltılması/kaldırılması gibi önlemler ilk planda uygulanabilecekler arasında yer alıyor. Hepsi olmasa bile bir ya da birkaçının uygulanacağını düşünüyorum"

"SINIRLAMA GETİRİLDİ"

Babuşçu, son olarak ise X hesabı üzerinden kamu bankalarının bazı kredi kategorilerinin kullanımını sınırlandırdığını duyurdu. Kobi ve ihtiyaç kredilerinde sınırlandırmaların olduğunu aktaran Babuşçu, "Merkez Bankası sıkı para politikasını kamu bankaları aracılığıyla daha da sıkılaştırıyor mu acaba?" ifadesiyle sözlerini noktaladı.

Babuşçu'nun X paylaşımı şu şekilde:



"Kamu bankaları bazı kredilerin kullandırımlarına sınırlamalar getirdi. Kısıtlamanın yoğunlaştığı kredi grupları: KOBİ Kredileri ve İhtiyaç kredisi.

Merkez Bankası sıkı para politikasını kamu bankaları aracılığıyla daha da sıkılaştırıyor mu acaba?"