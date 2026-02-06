FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorunda

Şubat ayına girilmesiyle birlikte ocak ayı kredi kartının ekstresi kesildi. Ekstreyi kontrol edenler "Kart aidatı" veya "yıllık kullanım bedeli" adı altında yapılan kesintileri gördü. Tüketiciler kesilen bu ücretlerin iadesini alabiliyor. Bankalar, başvuru yapan müşterilere yüzlerce lirayı geri ödemek zorunda kalabiliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorunda
Cansu Çamcı

Milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ocak ayı ekstreleri geldi. Bu ekstrelerde yer alan kredi kartı aidatı, kart kullanım bedeli veya yıllık ücret kesintileri, tüketicilerin dikkatle incelemesi gereken kalemlerin başında geliyor.

Birçok banka tarafından her yıl düzenli olarak alınan bu ücretler, tüketiciler tarafından çoğu zaman fark edilmiyor ya da geri talep edilmiyor. Ancak mevzuata göre, haksız kesilen kredi kartı aidatlarının iadesi mümkün.

YIL İÇİNDE CİDDİ RAKAMLARA ULAŞIYOR!

Tek seferde düşük gibi görünen bu kesintiler, yıllar içinde ciddi rakamlara ulaşabiliyor. Üstelik bankaların bu bedeli her müşteriden ve her yıl düzenli olarak tahsil etmesi, kart aidatını bankalar için önemli bir gelir kalemine dönüştürüyor.

Tüketici mevzuatı ise bu noktada kart sahiplerine açık bir hak tanıyor: İtiraz eden tüketici, ödediği aidatı geri alabiliyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorunda 1

KREDİ KARTI AİDATI İADESİ NASIL ALINIR?

Aidat iadesi için ilk adım, ilgili bankaya başvurmak. Bankanın genel müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçede;

Aidat kesintisine itiraz edildiği

Kesilen tutarın iadesinin talep edildiği açıkça belirtilmeli. Dilekçe iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmeli.

Bankadan olumsuz yanıt gelmesi ya da 30 gün içinde cevap verilmemesi durumunda ise tüketici için hukuki yol açılıyor.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ DEVREYE GİRİYOR

Bankanın iade yapmaması halinde, ikamet edilen yerdeki İlçe Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapılabiliyor. Başvuruda;

Aidatın haksız şekilde kesildiği

Bankanın iade talebini reddettiği belirtilmeli. En önemli nokta ise, aidat kesintisini gösteren ilgili ayın kredi kartı ekstresinin dilekçeye eklenmesi.

GERİYE DÖNÜK 10 YIL İÇİN TALEP EDİLEBİLİYOR!

Kredi kartı aidatı iadesi sadece son ayla sınırlı değil. Tüketiciler, geriye dönük 10 yıl boyunca hesaplarından kesilen aidatları talep edebiliyor. Bunun için bankadan geçmiş yıllara ait ekstrelerin temin edilmesi gerekiyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat! Ekstrenizi kontrol edin: Bankalar ödemek zorunda 2

HAKEM HEYETİ KARARI SONRASI NE OLUR?

Tüketici Hakem Heyeti başvuruyu değerlendirerek kabul ya da ret kararı veriyor.

Kabul kararı verilirse ve banka itiraz etmezse karar kesinleşiyor.

Buna rağmen ödeme yapılmazsa, tüketici banka aleyhine ilamlı icra takibi başlatabiliyor.

Ret kararı halinde ise Tüketici Mahkemesi yolu açık bulunuyor.

EKSTREYİ KONTROL EDİN!

Uzmanlar, özellikle şubat ayında kesilen ocak ekstrelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor. Küçük gibi görünen bir aidat, doğru adımlar atıldığında tüketiciye yüzlerce lira iade olarak geri dönebiliyor.

Kredi kartı kullanan milyonlarca kişi için bu süreç, hem farkındalık hem de ciddi bir maddi kazanç anlamına geliyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul'da gong Akhan Un için çaldıBorsa İstanbul'da gong Akhan Un için çaldı
Yaya yolunda bisiklet, scooter ve motosiklet sürene para cezası geliyor!Yaya yolunda bisiklet, scooter ve motosiklet sürene para cezası geliyor!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
banka aidat Kredi kartı aidatı iadesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

Depremin simgelerinden olmuştu: "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.