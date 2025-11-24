Kredi kartından komisyon alan taksicilere ağır ceza! "O parayı geri alabilirsiniz"

Taksilerde pos cihazı ile ödeme yapılmak istendiğinde bazı taksiciler kartın yüzde 10'luk komisyonunu müşteriden talep ediyor. Peki, kart komisyonu müşteriden talep edilebilir mi? Bu yasal mı? İşte detaylar...

Uzmanlar, taksilerde kredi kartıyla yapılan ödemelerde komisyon almanın hukuka aykırı olduğunu belirtiyor. Bu durumda taksicilere ağır cezalar uygulanabiliyor.

"YAPILAN KOMİSYON ÖDEMELERİ FAİZİYLE GERİ ALINABİLİR"

NTV'nin haberine göre; Avukat Ali Erdem Gündoğan, yapılan komisyon ödemelerinin faiziyle geri alınabileceğini ayrıca taksiye ve diğer iş yerlerine ciddi yaptırımları olacağını belirtiyor.

Gündoğan, “Ekstradan herhangi bir ücret talep edemez şeklinde hüküm bulunmaktadır. Buna rağmen ticari taksiler kendilerinin ödemesi gereken komisyonu ya da vergileri doğrudan müşterilerine yansıtmaktadırlar, bu da hukuka aykırıdır” açıklamalarında bulunuyor.

Kredi Kartından Komisyon Alan Taksicilere Cezalar Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Kesinlikle hukuka aykırı Müşteriye yansıtılması normal Cezaların yetersiz olduğunu düşünüyorum Daha fazla denetim olmalı

600 BİN LİRAYA KADAR CEZASI VAR

Yolcunun talep edilen komisyon ücreti için, tüketici hakem heyetine başvuru yapması halinde ağır cezalar uygulanabiliyor. Avukat Gündoğan, ek komisyon isteyenlere 600 bin liraya kadar ceza uygulandığını ifade ediyor.

Uzmanlar, sadece taksimetrede yazan tutarın dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.