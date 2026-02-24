FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlenen Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, çiftçilerden esnaf ve sanatkarlara kadar çeşitli kesimlere finansman imkanları sağlıyor. İşte düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap...

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kredilerden yararlanma şartları belirlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araçta pratik değişti, piyasada yeni beklenti ‘Hesabı altın bazında yapıyorlar’ Araçta pratik değişti, piyasada yeni beklenti ‘Hesabı altın bazında yapıyorlar’

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 1

Buna göre krediden faydalanmak isteyenler en fazla 15 gün öncesinden alacakları belgeyle vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını gösterecekler. Eğer borçları yapılandırılmışsa yeniden yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekecek. Borcu bulunan üreticilerin de kredilere erişiminde kolaylık sağlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O hamle sonrası hareketlilik başladı, tesisler kuruluyor 'Aranan ürün oldu' O hamle sonrası hareketlilik başladı, tesisler kuruluyor 'Aranan ürün oldu'

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 2

Bu kapsamda borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı kişi adına ilgili dairelere aktarılacak. Söz konusu tutar yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 3

Düzenlemeye ilişkin merak edilen 5 soru ve cevap şöyle:

1 - Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullanımı için süreç nasıl işliyor?

Tarımsal üretimin finansmanına yönelik kullandırılan kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından faiz indirimi uygulanmasına ilişkin 30 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ve bunun uygulanmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak 1 Mayıs 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ kapsamında kredi kullandırılıyor. Söz konusu tebliğ uygulamaları 1 Ocak 2024-31 Aralık 2026 döneminde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Kredi kullandırımları devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası ilk kez açıkladı! Enflasyon, konut, dolar beklentisi belli oldu Merkez Bankası ilk kez açıkladı! Enflasyon, konut, dolar beklentisi belli oldu

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 4

2 - Kapsamdaki kişilerin kredilerden faydalanması için ne yapması gerekiyor?

Kredi kullanımına ilişkin usul, esas ve kriterlere uygun olmak koşuluyla ve yalnızca Türkiye sınırları içinde yapılan veya yapılacak tarımsal üretim faaliyetleri kapsamda bulunuyor. Uygulamadan, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kayıt sistemlerinde bulunarak faaliyetlerini sürdürecek gerçek ve tüzel kişiler yararlanabiliyor.

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 5

3 - Koşulları sağlayan veya sağlamayanlar için süreç nasıl işleyecek?

Resmi Gazete'nin 15 Şubat 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile şartlar yeniden düzenlendi. Bu kapsamda faydalanıcıların, en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığını göstermesi gerekiyor. Eğer borcu yeniden yapılandırma kapsamındaysa bunun bozulmamış olması önem taşıyor. Bu şartları sağlayamayanlar kredilerden yararlanamayacak.

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 6

4 - Kredi çeken ve borcu olan kişiler için sistem nasıl işleyecek?

Karar kapsamında borç, Hazine faiz desteğiyle sağlanan kredinin azami yüzde 25'ine karşılık gelecek tutarı ve kredi büyüklüğü fark etmeksizin 1 yıl içinde toplam 300 bin lirayı aşmamak koşuluyla kullandırılacak. Borç, Hazine faiz destekli krediyle ödenebilecek.

Kredilerde yeni dönem başlıyor: Yeni düzenlemenin detayları belli oldu 7

5 - Bu finansman koşullarında çiftçilere sağlanan başka avantaj var mı, krediden yararlanmak isteyenler neler yapmalı?

Hayvansal üretimden bitkisel üretime, arıcılıktan su ürünleri sektörüne, traktör alımına yönelik kredilerden sulama kredilerine kadar toplam 28 farklı başlıkta üreticilere yüzde 100'e varan faiz indirim oranları ile konu bazında belirlenen üst limitler dahilinde kredi imkanı sunuluyor. Krediden yararlanmak isteyen üreticiler de Türkiye çapındaki banka şubelerine başvurarak konuya ilişkin detaylı bilgi alabiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin'de Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldıÇin'de Bahar Bayramı tatilinde ülke içinde 2,8 milyar seyahat yapıldı
Market rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan ettiMarket rafında kriz çıktı! Tek tek gösterip isyan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Esnaf kredi düzenleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Milliyetçi İttifak senaryosu ankette dengeleri değiştirdi! Yüzde 20,72’ye çıkıyorlar

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Akaryakıta zam geldi! Bir ilk yaşandı

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

Evdeki kullanılmayanları çıkarıp satmaya başladılar: Biri 85 bin TL'yi buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.