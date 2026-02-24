FİNANS

Merkez Bankası ilk kez açıkladı! Enflasyon, konut, dolar beklentisi belli oldu

Merkez Bankası'nın ilk kez açıkladığı "Hanehalkı Beklenti Anketi"nin şubat ayı sonuçları belli oldu. Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi şubatta geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 oldu. Buna göre; hanehalkının fiyatların en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları, konut fiyatlarındaki artış beklentisi ve dolar kuru beklentisi de açıklandı. Diğer yandan katılımcıların yatırım tercihlerindeki detaylar da dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 bin 217 hanehalkı tarafından yanıtlanan şubat ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre değişmeyerek yüzde 48,81 olarak gerçekleşti.

GELECEK 12 AY İÇİN FİYATLARININ EN ÇOK ARTMASINI BEKLEDİĞİ ÜRÜN/HİZMET GRUPLARI

Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 41,1'e indi.

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi ocak ayına göre 3,82 puan azalarak yüzde 35,41'e geriledi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise geçen aya göre 0,71 lira azalarak 51,56 liraya düştü.

KATILIMCILARIN YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 2,7 puan artarak yüzde 55,5'e çıktı. İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da aynı dönemde 1,2 puan azalarak yüzde 30'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hanehalkının temel ekonomik konulardaki beklentilerini ölçmek amacıyla düzenlediği “Hanehalkı Beklenti Anketi (HBA)” sonuçlarını 24 Şubat 2026 tarihinde kamuoyu ile paylaşmaya başlayacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

