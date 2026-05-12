FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk Telekom sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor

Türkiye’yi en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına fiber ağlarla örerek Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan Türk Telekom, 550 bin kilometreyi aşan fiber altyapısıyla Türkiye’deki fiber ağın yaklaşık yüzde 80’ini taşıyor.

Türk Telekom sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Güçlü fiber altyapısıyla 81 ili uçtan uca birbirine bağlayan Türk Telekom, Türkiye’nin fiber altyapıda devler ligindeki yerini sağlamlaştırırken; FTTH Council Europe’un yayımladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı da tescillendi. Fiberdeki gücünü mobile de taşıyan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarında fiberleşme oranını yüzde 62’ye yükselterek, dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen seviyenin şimdiden üzerine çıktı. Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak ‘insan’ odaklı yatırımlarımız ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasının yapay zeka ekosistemini, tüm ileri teknolojileri ve milli teknoloji üretme vizyonumuzu destekleyecek güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece ‘merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımızla bu dijital omurgayı Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarına kadar taşıyoruz. Türkiye, sayısal artışta eve, binaya kadar fiberde Avrupa ikincisi olurken, bu artışa en yüksek katkıyı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyonun somut bir göstergesi olan FTTH Council’in raporu Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde oyun kurucu bir güç olduğunu da kanıtlıyor. Türk Telekom olarak liderlik ettiğimiz bu yolculukta ülkemizi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor 1

Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, dijital geleceğin inşası için çalışmalarına ve yatırımlarına aralıksız devam ediyor. 550 bin km’yi aşan fiber altyapısıyla Türkiye’nin fiber ağının yaklaşık yüzde 80’ini taşıyan Türk Telekom, geleceğin teknolojileri için güçlü bir dijital omurga oluşturuyor. Fiber ağını en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına ülkenin her köşesine taşıyan Türk Telekom, Türkiye’nin dijital altyapıda bölgesinin önemli bir gücü olmasına liderlik ederken; FTTH Council Europe’un yayınladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında olduğu tescillendi. Eylül 2024 ile Eylül 2025 arasındaki bir yıllık verileri kapsayan FTTH/B Market Panorama raporuna göre; Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında Almanya’nın ardından en fazla FTTH/B (Eve, binaya kadar fiber) hane erişimi artışı sağlayan ikinci ülke oldu. Aynı rapora göre Türkiye, fiber hane erişimi yıllık büyüme oranında Belçika, Malta, Almanya ve İsviçre ile birlikte Avrupa’nın en hızlı gelişen ilk 5 pazarı arasında yer aldı. Türk Telekom, aralıksız sürdürdüğü fiber altyapı çalışmalarıyla bu artışa en yüksek katkıyı sunan operatör oldu.

“Sadece merkeze değil herkese” anlayışıyla Türkiye’yi fiber ağlarla örmeye devam eden Türk Telekom, herkes için 5G vizyonuyla girdiği yeni dönemde 5G için kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarını fiberleştirmeye devam ediyor. LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 62’sini fiberle bağlayarak dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen oranın üzerine çıkan Türk Telekom, güçlü fiber altyapısını mobil yatırımlarla destekleyerek Türkiye’nin her köşesinde ve herkes için kesintisiz 5G deneyimi sunuyor.

“SADECE ‘MERKEZE DEĞİL HERKESE’ HİZMET ANLAYIŞIMIZIN TESCİLİ”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom olarak ‘insan’ odaklı yatırımlarımız ve aralıksız sürdürdüğümüz çalışmalarımızla ülkemizi geleceğe taşıyoruz. Faaliyetlerimizle yalnızca bugünün bağlantı ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, 5G dünyasını, yapay zeka ekosistemini, tüm ileri teknolojileri ve milli teknoloji üretme vizyonumuzu destekleyecek güçlü bir dijital omurga oluşturuyoruz. Sadece ‘merkeze değil herkese’ hizmet anlayışımızla bu dijital omurgayı Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarına kadar taşıyoruz. Türkiye, eve, binaya kadar fiber hane erişimi artışında Avrupa ikincisi olurken, bu artışa en yüksek katkıyı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyonun somut bir göstergesi olan FTTH Council’in raporu Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda Avrupa ölçeğinde oyun kurucu bir güç olduğunu da kanıtlıyor. Türk Telekom olarak liderlik ettiğimiz bu yolculukta ülkemizi küresel dijital ekonominin merkez üslerinden biri yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

“KAR ODAKLI DEĞİL ‘İNSAN’ ODAKLI YATIRIMLARLA, ÜLKEMİZİN HER FERDİNE İLERİ TEKNOLOJİ GÖTÜRÜYORUZ”

“Sadece merkeze değil herkese” hizmet anlayışıyla 81 ilin her köşesini fiber ağlarla ördüklerini belirten Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin her köşesine yayılan yatırımlarımızda herkes için dijital gelecek inşa ediyoruz. Geleceğin ileri teknolojilerinin temelini oluşturan fiber ağımızı, coğrafi ve fiziki koşulların çetin olduğu noktalara taşıyor, dijital çağın olanaklarını herkes için erişebilir hale getiriyoruz. Kar odaklı değil ‘insan’ odaklı yatırımlar gerçekleştiriyor, yalnızca nüfus yoğunluğu yüksek bölgelere değil nüfus yoğunluğu düşük bölgelere de aynı hizmeti götürüyoruz. Bu sadece teknik bir başarı değil, yerli ve milli vizyonumuzun, ülkemizin her ferdine en ileri teknoloji sunma kararlılığımızı gösteriyor. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan SEGE-2022 (Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması) Raporu sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş bölgelere bağlantı sağlama konusundaki kararlılığımızı açıkça ortaya koyuyor. Sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş olarak tanımladığımız 343 ilçede, 2020 yılında 671 bin olan fiber hane kapsaması sayısını 2025 itibarıyla 1,2 milyon haneye yükselttik. Herkes için eşit bir dijital gelecek vizyonumuz kapsamında yine aynı ilçelerde son 5 yılda toplam 6,6 bin yeni baz istasyonu devreye alarak aynı ilçelerdeki mobil nüfus kapsama oranımızı son 5 yılda yüzde 76’dan yüzde 99’a yükselttik. Bu sayede Türkiye’nin her köşesinde kaliteli ve güvenilir erişim hizmeti sağlamakla kalmıyor, dijitalleşmeye, sosyal ve ekonomik kalkınmaya da katkı sunuyoruz. Ülkemizin her köşesini fiberle örmeye, ‘Türkiye Yüzyılı’nı dijitalin yüzyılı yapmaya ve ülkemizin küresel rekabet gücüne destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’yi en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına fiber ağlarla örerek Türkiye’nin dijital omurgasını oluşturan Türk Telekom, 550 bin kilometreyi aşan fiber altyapısıyla Türkiye’deki fiber ağın yaklaşık yüzde 80’ini taşıyor. Güçlü fiber altyapısıyla 81 ili uçtan uca birbirine bağlayan Türk Telekom, Türkiye’nin fiber altyapıda devler ligindeki yerini sağlamlaştırırken; FTTH Council Europe’un yayımladığı FTTH/B Market Panorama raporuna göre Türkiye’nin fiberleşme hızında Avrupa’nın önde gelen ülkeleri arasında yer aldığı da tescillendi. Fiberdeki gücünü mobile de taşıyan Türk Telekom, 5G için kritik öneme sahip LTE mobil baz istasyonlarında fiberleşme oranını yüzde 62’ye yükselterek, dünya genelinde 2030 yılı için hedeflenen seviyenin şimdiden üzerine çıktı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklentiEmekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti
Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacakÜnlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak

Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.