Kronik enflasyon nedir? Uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenleri nelerdir?

Kronik enflasyon, piyasa fiyatlarındaki sürekli artışın kısa vadede geçmeyen versiyonudur. Kronik enflasyon, yüksek enflasyonun uzun vadede görülmesine neden olur ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır. Kronik enflasyonun nedenleri nelerdir?

Kronik Enflasyon Nedir?

Kronik enflasyon, geçici ve kısa süreli olmayan bir tür enflasyondur. Bu enflasyon nedenleri kısa vadede geçmeyecek türden faktörlerdir. Kronik enflasyonla mücadele etmek bu nedenle daha zordur. Kronik enflasyon bir kere ortaya çıktığında, enflasyonu besleyen başka nedenler yaratır. Bunun sonucunda uzun süreli görülen yüksek enflasyon ortaya çıkar. Kronik yüksek enflasyon, piyasayı olumsuz etkiler.

Kronik enflasyon, ılımlı enflasyona dönüşmediği gibi hiperenflasyona da dönüşmez. Belirli bir aralıkta kalarak süreklilik kazanan yüksek enflasyondur. Bu nedenle yüksek enflasyonun nedenlerini ve sonuçlarını kapsar.

Uzun Dönemde Kronik Yüksek Enflasyonun Nedenleri Nelerdir?

Kronik yüksek enflasyonun nedenleri mücadele etmesi kolay etkenler değildir. Enflasyon kronik hale gelmeden önce, enflasyon ile mücadelede yapılan hatalı hamleler ve kayıtsızlıklar enflasyonu sürekli hale getirir.

Kronik yüksek enflasyona neden olan faktörler:

Devletin harcamalarında artış

Sürekli bütçe açığı verilmesi

Döviz rezervlerinin yetersiz olması

Kalifiyeli eleman eksikliği

Girişimci ve dinamik bireylerin eksikliği

Piyasa güvensizliği nedeniyle yeni yatırımcıların olmaması ve yatırımcıların ülkeden ayrılması

Ülkede sürekli bir döviz çıkışı olması

Sermaye eksikliği

Üretimin yetersizliği

Enflasyon beklentisinin çok güçlü olması

Yüksek kronik enflasyonun görülmesinin ana sebebi, zamanında enflasyonla mücadele edilmemesidir. Enflasyon oranları artmaya başladığında, yüksek enflasyon ortaya çıktığında faiz artırımı ve güven ortamının sağlanması gibi müdahaleler olmayınca, enflasyon kendi kendini besleyerek sürekli bir hal kazanır. Müdahale edilmeyen yüksek enflasyon, talebi kendi kendine düşürerek bir noktadan sonra belirli bir seviyede seyretmeye başlar. Ancak artık kronikleşmiştir ve mücadele etmesi de daha güç hale gelmiştir.

Kronik Enflasyon Sonuçları Nelerdir?

Kronik yüksek enflasyon, piyasada enflasyon beklentisi oluşturur.

Yerel para birimine olan güven azalır ve para değeri düşer. Döviz talebi artar.

Bireyler tasarruf etmek istemezler, çünkü biriktirilen paranın değerinin giderek azalacağını öngörürler. Bu nedenle para tüketim ile değerlendirilir. Artan tüketim, talep artışı nedeniyle enflasyonu besler.

Kronik enflasyon çok uzun süre görüldüğü için, piyasada enflasyon beklentisi kanıksanır. Bireyler yüksek enflasyona alışır.

Ekonomideki büyüme önemli ölçüde engellenir. Ekonomideki istikrarsızlıklar sosyal yapıya da yansır.

İnsanların alım gücü düşer ve bu durum artık kabullenilir.

Gelir adaletsizlikleri normal hale gelir.

Kronik enflasyonun uzun süre devam etmesi, paranın itibarını yitirmesine neden olur ve artık değişim aracı olarak tercih edilmez.

Yüksek enflasyonun uzun süreli devamı sonucunda toplumda ahlaksızlık ve güven kaybı da artar.



