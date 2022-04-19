Kronik enflasyon nedir? Uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenleri nelerdir?

Kronik enflasyon, piyasa fiyatlarındaki sürekli artışın kısa vadede geçmeyen versiyonudur. Kronik enflasyon, yüksek enflasyonun uzun vadede görülmesine neden olur ve enflasyonla mücadeleyi zorlaştırır. Kronik enflasyonun nedenleri nelerdir?
Kronik enflasyon, geçici ve kısa süreli olmayan bir tür enflasyondur. Bu enflasyon nedenleri kısa vadede geçmeyecek türden faktörlerdir. Kronik enflasyonla mücadele etmek bu nedenle daha zordur. Kronik enflasyon bir kere ortaya çıktığında, enflasyonu besleyen başka nedenler yaratır. Bunun sonucunda uzun süreli görülen yüksek enflasyon ortaya çıkar. Kronik yüksek enflasyon, piyasayı olumsuz etkiler.
Kronik enflasyon, ılımlı enflasyona dönüşmediği gibi hiperenflasyona da dönüşmez. Belirli bir aralıkta kalarak süreklilik kazanan yüksek enflasyondur. Bu nedenle yüksek enflasyonun nedenlerini ve sonuçlarını kapsar.
Kronik yüksek enflasyonun nedenleri mücadele etmesi kolay etkenler değildir. Enflasyon kronik hale gelmeden önce, enflasyon ile mücadelede yapılan hatalı hamleler ve kayıtsızlıklar enflasyonu sürekli hale getirir.
Kronik yüksek enflasyona neden olan faktörler:
Yüksek kronik enflasyonun görülmesinin ana sebebi, zamanında enflasyonla mücadele edilmemesidir. Enflasyon oranları artmaya başladığında, yüksek enflasyon ortaya çıktığında faiz artırımı ve güven ortamının sağlanması gibi müdahaleler olmayınca, enflasyon kendi kendini besleyerek sürekli bir hal kazanır. Müdahale edilmeyen yüksek enflasyon, talebi kendi kendine düşürerek bir noktadan sonra belirli bir seviyede seyretmeye başlar. Ancak artık kronikleşmiştir ve mücadele etmesi de daha güç hale gelmiştir.
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