FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Enflasyon türleri nelerdir? Enflasyon türleri derecelerine göre kaça ayrılır?

Enflasyon türleri nelerdir? Enflasyon türleri derecelerine göre kaça ayrılır?

29.03.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon, belirli bir para biriminin satın alma gücünün zaman içinde azalmasıdır. Satın alma gücündeki azalmanın şiddeti ise yaşanan enflasyon türünü belirlemektedir. Artış oranına ve derecelerine göre sınıflandırılan enflasyon türleri nelerdir?

Enflasyon türleri nelerdir? Enflasyon türleri derecelerine göre kaça ayrılır?

İçindekiler

  • Enflasyon türleri nelerdir?
  • Enflasyon derecelerine göre kaça ayrılır?
  • Enflasyonun artmasına neden olan faktörler

En temel düzeyde enflasyon, ekonomi genelinde fiyatlarda meydana gelen genel bir artıştır. Bu artışın farklı sebepleri olabilir ve bu sebeplere bağlı olarak düşük seviyede sağlıklı denebilecek ya da ekonomi için tehlikeli arz etmesi mümkün enflasyon yaşanabilir.

Enflasyon türleri nelerdir?

Enflasyon, mal ve hizmetlerin fiyatları arttığında ortaya çıkar. Derecelerine göre sınıflandırılmış dört ana enflasyon türü vardır. Nedenlerine göre enflasyon türleri ise ikiye ayrılır.

Derecelerine göre sınıflandırılmış dört ana enflasyon türü vardır. Bunlar:

  • "Sürünen",
  • "Yürüyen",
  • "Dört nala koşan" ve
  • "Hiperenflasyon"dur.

Bunun dışında belirli varlık enflasyonu türleri ve ayrıca ücret enflasyonu vardır.

Nedenlerine göre enflasyon türleri ise ikiye ayrılır. Bunlar;

  • "Talep enflasyonu" ("fiyat enflasyonu" olarak da bilinir) ve
  • "Maliyet enflasyonu"dur.

Enflasyon derecelerine göre kaça ayrılır?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi fiyatların artış oranına göre enflasyon türleri 4'e ayrılır.

Fiyatlar yılda %3 veya daha az arttığında sürünen veya hafif enflasyon meydana gelir. Bu tür ılımlı enflasyon, tüketicilerin fiyatların artmaya devam edeceğini beklemelerine neden olur. Bu da talebin artmasına sebebiyet verir. Tüketiciler, gelecekteki daha yüksek fiyatlar ile alım yapmamak için erkenden satın alım yapar. Böylece sürünen enflasyon ekonominin normal bir hızda büyümesine olanak tanır.

Ilımlı enflasyon nedir? Ilımlı enflasyonun özellikleri nelerdir?Ilımlı enflasyon nedir? Ilımlı enflasyonun özellikleri nelerdir?

Yürüyen enflasyon, yıllık olarak %3 ila %10 arasında yaşanır. Yürüyen enflasyon ekonomiye zararlıdır, çünkü ekonomik büyümeyi çok hızlı ateşler. İnsanlar yarının çok daha yüksek fiyatlarından kaçınmak için ihtiyaç duyduklarından fazlasını almaya başlarlar. Bu artan satın alma talebine tedarikçiler ayak uyduramaz. Daha da önemlisi, ücretler de aynı oranda artmaz. Sonuç olarak, ortak mal ve hizmetler çoğu insanın erişemeyeceği şekilde fiyatlandırılır.

Enflasyon %10 veya daha fazla yükseldiğinde dört nala koşan enflasyondan söz edilir. Bu, ekonomide mutlak hasara yol açar. Para o kadar hızlı değer kaybeder ki işletme ve çalışan geliri maliyetlere ve fiyatlara ayak uyduramaz. Yabancı yatırımcılar da bunun gerçekleştiği ülkeden kaçınarak, gerekli sermayeden mahrum kalırlar. Ekonomi istikrarsız hale gelir. Artan enflasyon her ne pahasına olursa olsun önlenmelidir.

Hiperenflasyon, fiyatlar ayda %50'den fazla arttığında ortaya çıkar. Bu genellikle savaş durumunda ya da yıkıcı olaylarda gerçekleşir.

Hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon nasıl önlenir?Hiperenflasyon nedir? Hiperenflasyon nasıl önlenir?

Enflasyonun artmasına neden olan faktörler

Enflasyon konut, gıda, tıbbi bakım ve kamu hizmetleri gibi ihtiyaca dayalı harcamaların yanı sıra kozmetik, otomobil ve mücevher gibi ihtiyaç giderleri ile birlikte hemen hemen her ürün veya hizmette ortaya çıkabilir. Enflasyon bir kez ekonominin tamamında yaygınlaştığında, daha fazla enflasyon beklentisi, tüketicilerin ve işletmelerin bilincinde her şeyden önemli bir endişe haline gelir.

Enflasyon endişe kaynağı olabilir. Çünkü bugün tasarruf edilen parayı yarın daha az değerli hale getirir. Enflasyon, bir tüketicinin satın alma gücünü azaltır ve hatta emekli olma durumunu bile negatif etkileyebilir. Maliyet enflasyonunun işaretlerinden biri, ana üretim girdileri oldukları için petrol ve metaller gibi yükselen emtia fiyatlarında görülebilir.

Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun özellikleri nelerdir?Maliyet enflasyonu nedir? Maliyet enflasyonunun özellikleri nelerdir?

Ücretler ayrıca üretim maliyetini de etkiler ve genellikle işletmeler için en büyük gider kalemidir. Ekonomi iyi performans gösterdiğinde ve işsizlik oranı düşük olduğunda, iş gücü veya işçi sıkıntısı meydana gelebilir. Şirketler de nitelikli adayları çekmek için ücretleri artırarak şirket için üretim maliyetlerinin artmasına neden olur. Şirket, çalışan ücretlerindeki artış nedeniyle fiyatları artırırsa, maliyet artı enflasyon oluşur. Doğal afetler de fiyatları yükseltebilir ve enflasyona sebebiyet verebilir.

Talep enflasyonu, bir ürün veya hizmet için güçlü tüketici talebinden kaynaklanabilir. Bir ekonomide bir mal türüne yönelik talepte artış olduğunda, fiyatlar yükselme eğilimindedir. Bu genellikle kısa vadeli arz ve talep dengesizlikleri için bir endişe olmasa da sürekli yaşanan talep ekonomide büyük bir etki yaratabilir ve diğer mallar için maliyetleri artırabilir.

Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonunun özellikleri nelerdir?Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonunun özellikleri nelerdir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Swap nedir?Swap nedir?
Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Süper mini eteğiyle konser verdi! 'Gözüküyor hanımefendi'

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

‘Hiçbir zaman böyle bir oran görmedik’

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

Altın ve dolar tepetaklak oldu!

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Bu hataları yapmamaya dikkat edin! Hayati tehlikesi var

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.