FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak' Seyyanen zam çıkışı

Memur ve memur emeklisi maaş zammına kilitlenmişken bir yandan açıklanan enflasyon rakamları ile maaş zammı hesapları yapılmaya devam ediyor. Milyonların merak ettiği konulardan bir tanesi de seyyanen zam gibi bir iyileştirme olup olmayacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş hem mevcut rakamları değerlendirdi hem de kulis bilgilerini aktardı. İşte memur ve emeklisinin merak ettiği son durum...

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak' Seyyanen zam çıkışı
Hande Dağ

Memur ve emeklileri yeni yılda maaşlarına yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplamalar yapılmaya devam ederken bir yandan da seyyanen zam gibi ilave bir iyileştirme olup olmayacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut tabloyu değerlendirip Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.

Kulislerde net mesaj Memur ve emeklisinin zammı Bu kez böyle olmayacak Seyyanen zam çıkışı 1

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunda 2,55, yıllık 32,87 rakamını işaret edip "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" dedi. Devamında Karakaş "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kulislerde net mesaj Memur ve emeklisinin zammı Bu kez böyle olmayacak Seyyanen zam çıkışı 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı! Memur ve emekli için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Ekim ayı enflasyonunun da ilavesiyle kümülatif zam oranının yüzde 10,25'e çıktığını belirten Karakaş, bu oranın SSK + Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturduğunu aktardı. Memur ve emeklisinin maaş güncellemesinin bunlardan farklı olarak toplu sözleşme ile beraber belirlendiğini vurgulayan Karakaş "İyi haber: Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" dedi.

Mynet Anket Seyyanen Zam Olacak Mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, seyyanen zam olması gerektiğini düşünüyorum.
Hayır, bu yıl seyyanen zam beklemiyorum.
Kesinlikle zam olmalı, ekonomi bunu gerektiriyor.
Zam olursa da yeterli olmayacak, daha fazlasını istiyoruz.
Bu anket 11 saat 48 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Kulislerde net mesaj Memur ve emeklisinin zammı Bu kez böyle olmayacak Seyyanen zam çıkışı 3

Devamında Karakaş "Daha iyisi: Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %31-33 aralığında kalırsa, zam %18,5-20 bandına çıkabilir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" ifadelerini kullandı.

Kulislerde net mesaj Memur ve emeklisinin zammı Bu kez böyle olmayacak Seyyanen zam çıkışı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zamda yeni senaryo! En düşük emekli maaşı ortaya çıktı Zamda yeni senaryo! En düşük emekli maaşı ortaya çıktı

SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Kulis bilgilerini de aktaran Karakaş "Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: Seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle suya düşüyor. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" dedi. Karakaş, hükümetin gerekçe olarak enflasyonla mücadelesini öne sürdüğünü de ekledi. Karakaş, mevcut izlenimlerin, toplu sözleşmede ne varsa sadece bunların memurlara ve emeklisine verileceği yönünde olduğunu belirtirken ilave bir iyileştirmenin ufukta görünmediğini kaydetti.

Kulislerde net mesaj Memur ve emeklisinin zammı Bu kez böyle olmayacak Seyyanen zam çıkışı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli için seyyanen zam çıkışı! Emekli için seyyanen zam çıkışı!

Memur ve memur emeklilerine rakamların yüzde 18,5-20 arasını işaret ettiğini belirten Karakaş "Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomotiv Sanayii Derneği, 2025'in 10 aylık verilerini açıkladıOtomotiv Sanayii Derneği, 2025'in 10 aylık verilerini açıkladı
Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü... Bitcoin'de büyük çöküş! Son 6 ayın dibini gördü...

Anahtar Kelimeler:
Memur memur zammı memur emeklisi memur maaş zammı seyyanen zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.