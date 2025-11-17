'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak' Seyyanen zam çıkışı

Memur ve emeklileri yeni yılda maaşlarına yapılacak zamma kilitlenmiş durumda. Açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda hesaplamalar yapılmaya devam ederken bir yandan da seyyanen zam gibi ilave bir iyileştirme olup olmayacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, mevcut tabloyu değerlendirip Ankara'dan kulis bilgilerini aktardı.

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş, Ekim 2025 enflasyonunda 2,55, yıllık 32,87 rakamını işaret edip "yıl sonu yüzde 30 altı beklentileri artık hayal oldu" dedi. Devamında Karakaş "Üç dönem TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun altında güncelleme ile karşı karşıya kalan memur ve emeklisine ocak ayında iyi haber! Bu kez böyle olmayacak. Yani resmî enflasyonun altında ezilme olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ekim ayı enflasyonunun da ilavesiyle kümülatif zam oranının yüzde 10,25'e çıktığını belirten Karakaş, bu oranın SSK + Bağ-Kur emeklileri için kesinleşen 4 aylık enflasyonunu oluşturduğunu aktardı. Memur ve emeklisinin maaş güncellemesinin bunlardan farklı olarak toplu sözleşme ile beraber belirlendiğini vurgulayan Karakaş "İyi haber: Son dört ayın verilerine göre yapılacak güncellemede %16,55'lik zam + 1000 TL taban artışı garanti" dedi.

Devamında Karakaş "Daha iyisi: Merkez Bankası'nın yıl sonu tahmini %31-33 aralığında kalırsa, zam %18,5-20 bandına çıkabilir. Üstelik 1000 TL'lik seyyanen taban ödemesiyle (özellikle emeklilerde) %20'yi aşmak mümkün. Eski emekli sandığı kuralları burada devreye giriyor: Memurlardan farklı yansıma, cepleri minik de olsa biraz daha doldurabilir" ifadelerini kullandı.

Kulis bilgilerini de aktaran Karakaş "Ankara'dan esen rüzgârlar soğuk: Seyyanen zam vaadi, ekonomi ekibinin freniyle suya düşüyor. Kulislerde net mesaj: "Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar." Ne refah payı, ne ilave kuruş-sadece zorunlu güncelleme" dedi. Karakaş, hükümetin gerekçe olarak enflasyonla mücadelesini öne sürdüğünü de ekledi. Karakaş, mevcut izlenimlerin, toplu sözleşmede ne varsa sadece bunların memurlara ve emeklisine verileceği yönünde olduğunu belirtirken ilave bir iyileştirmenin ufukta görünmediğini kaydetti.

Memur ve memur emeklilerine rakamların yüzde 18,5-20 arasını işaret ettiğini belirten Karakaş "Seyyanen zam bu yılbaşında da beklemeyin" dedi.