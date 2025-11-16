Emekli için seyyanen zam çıkışı! 'Asgari ücretin altında kalmaması için...'

FİNANS

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emekliler için seyyanen zam talebinde bulundu. Açıklamada "Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır" denildi.

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin başkanlar kurulu Ankara'da toplanarak, emeklilerin gündemindeki konuları görüştü.

Toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, uygulanmakta olan ekonomik programın enflasyonla mücadelede beklenen sonuçları vermediği savunuldu.

Bildiride, enflasyon hesaplamasındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) çarşı-pazar fiyatlarıyla uyumlu olmamasının emekli aylıklarına yapılan zamları erittiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Emeklilik hukukunun korunması için sosyal güvenlik sistemimizin sağlam bir temele oturtulması, emekli aylıklarının intibak kurallarına göre yeniden hesaplanması ve insanca yaşamaya yetecek aylık ödenmesi şarttır. Emekli aylıklarının, açlık sınırı ve asgari ücretin altında kalmaması için ivedilikle emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalıdır. Meclis'te 2026 yılı bütçesi görüşülürken, emeklilerimizin yaşam maliyeti esas alınarak, gerekli kaynağın ayrılması ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının sonuçlandırılması gerekmektedir."

"DOLAYLI VERGİLER, EMEKLİ AYLIKLARINI KÜÇÜLTEN BİR ETKİ YAPIYOR"

Alt sınır aylık bağlama hesaplama sisteminde değişikliğe gidilmesinin de talep edildiği bildiride, şunlar kaydedildi:

"Mevcut aylık hesaplama sistemi ve aylık artış yöntemi iyileştirilmelidir. Yıl bazında emekli aylıklarında bir farklılığın olmaması için emekli zamları, aynı şekilde güncellenme katsayısına yansıtılmalıdır. Kök aylıkların düşmemesi için alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olmalıdır. Emeklilerimizin harcamalarında ödediği dolaylı vergiler, emekli aylıklarını küçülten bir etki yapmaktadır. Bu gerçek karşısında vergi iadesi karşılığı olarak ödenen yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme oranları, yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmelidir."

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

