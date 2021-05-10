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Limanlarda nisanda elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

10.05.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye limanlarında nisan ayında elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1, yük miktarı yüzde 15,3 arttı.

Limanlarda nisanda elleçlenen konteyner ve yük miktarı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından nisan ayına ilişkin konteyner ve yük istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, nisanda limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 1 milyon 41 bin 254 TEU olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde limanlarda elleçlenen konteyner miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarak 4 milyon 43 bin 917 TEU olarak kayıtlara geçti.

Nisanda limanlarda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 794 bin 86 TEU oldu. İhracat amaçlı konteyner yüklemeleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarak 409 bin 402 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 artarak 384 bin 684 TEU olarak gerçekleşti.

EN FAZLASI YUNANİSTAN'LA TAŞIMADA

En fazla konteyner elleçlemesi, nisanda 107 bin 71 TEU ile Yunanistan ile yapılan taşımalarda gerçekleşti. Yunanistan'ı sırasıyla 103 bin 696 TEU ile Mısır ve 86 bin 645 TEU ile İspanya ile yapılan taşımalar izledi.

Bu yılın nisan ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ihracat amaçlı konteyner yüklemesini 53 bin 617 TEU ile İspanya'ya giden konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 99,2'si (53 bin 201 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. İspanya'yı sırasıyla 43 bin 73 TEU ile Mısır'a ve 37 bin 24 TEU ile Birleşik Krallık'a yapılan konteyner yüklemeleri takip etti.

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Nisanda limanlarda deniz yoluyla yapılan en fazla ithalat amaçlı konteyner boşaltmasını 65 bin 632 TEU ile Yunanistan'dan gelen konteynerler oluşturdu. Bu yüklerin yüzde 95,7'si (62 bin 790 TEU) yabancı bayraklı gemilerle taşındı. Yunanistan'ı sırasıyla 48 bin 663 TEU ile Mısır'dan ve 43 bin 159 TEU ile İsrail'den gelen konteyner taşımaları izledi.

Nisan ayında limanlarda elleçlenen dış ticarete konu 794 bin 86 TEU konteynerin yüzde 8,4'ü Türk bayraklı gemilerle taşındı.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN YÜK MİKTARI

Limanlarda elleçlenen yük miktarı da nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 45 milyon 368 bin 947 ton olarak gerçekleşti.

Ocak-nisan döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 yükselerek 169 milyon 25 bin 363 ton oldu.

Nisan ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,6 artarak 13 milyon 897 bin 163 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 19 milyon 927 bin 906 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisan döneminde dış ticaret amaçlı deniz yolu taşımacılığında elleçlenen toplam yük miktarı ise geçen yıla göre yüzde 1,2 yükselişle 124 milyon 939 bin 504 tona çıktı.

EN FAZLA ARTIŞ CEVHERİ VE KONSANTRELERİ CİNSİNDE OLDU

Nisanda limanlarda demir cevheri ve konsantreleri cinsinde 1 milyon 503 bin 595 ton elleçleme oldu. Demir cevheri ve konsantreleri, 391 bin 566 tonluk artışla bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında yüzde 35,2 ile en fazla artış gösteren yük cinsi oldu.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ise 530 bin 801 tonluk düşüşle bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi olarak kayıtlara geçti.

İTHALATTA İLK SIRADA RUSYA VAR

Nisanda deniz yoluyla yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 4 milyon 822 bin 167 tonla Rusya'dan yapılan taşımalarda görüldü. Rusya'yı 1 milyon 258 bin 28 tonla Kolombiya'dan ve 1 milyon 19 bin 170 tonla Ukrayna'dan yapılan taşımalar takip etti.

Rusya'dan gelen yüklerin 458 bin 258 tonu (yüzde 9,5) Türk bayraklı gemilerle, 4 milyon 363 bin 909 tonu ise (yüzde 90,5) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Rusya
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