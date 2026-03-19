FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"Ma­aşıma zam yapılmadı" diyerek işi bırakan yandı! Uzman isim kötü haberi verdi

Asgari ücret yal­nızca asgari ücretle çalı­şanları değil, daha yüksek ücretle çalışan birçok ki­şiyi de dolaylı biçimde et­kiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam yapılmadı diye işe gitmeyen işçinin kıdem tazminat hakkı var mı? Hangi şartlarda kıdem tazminatı alınabilir? Kıdem tazminatı hakkında merak edilenlere Dünya'daki köşesinde yer verdi.

Cansu Çamcı

Her yılbaşında belirlenen asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları değil, daha birçok kişiyi de dolaylı biçimde etkiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, zam yapılmadı diye işe gitmeyen işçinin kıdem tazminatı hakkında merak edilenlere Dünya'daki köşesinde yer verdi.

Erdursun, "'Maaşıma zam yapılmadı' diyerek işe gitmeyen bir çalışan kıdem tazminatı alabilir mi? İşveren böyle bir durumda nasıl hareket etmelidir? Bu sorunun cevabı, hem çalışan hem de işveren açısından önemli hukuki sonuçlar doğurur. Çünkü yanlış bir işlem, haklı durumda olan işvereni bile hukuken haksız konuma düşürebilir" dedi.

Ocak 2026 tarihinden itibaren Türkiye’de uygulanmaya başlayan asgari ücret:

-Net: 28.075 TL

-Brüt: 33.030 TL olarak belirlendi.

"HİÇBİR ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA ÇALIŞTIRILAMAZ"

Erdursun, "Hiçbir çalışan asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırılamaz. Bu durum hem kanuni hem de anayasal koruma altındadır. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan bir işçinin ücretinin, yeni belirlenen asgari ücretin altında kalması halinde işverenin bu ücreti güncellemesi zorunludur" şeklinde konuştu.

HANGİ ŞARTLARDA KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Bir işçinin ücretinin asgari ücret artışı sonrasında asgari ücretin altında kalması, işçi açısından önemli bir hak doğurur. Bu durumda işçi ücretinin kanuna aykırı şekilde eksik ödendiğini ileri sürebilir. İş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Çünkü iş hukukunda ücretin eksik ödenmesi, işçi için haklı fesih sebebi olarak kabul edilir. Dolayısıyla asgari ücretli bir çalışanın ücretinin asgari ücret seviyesine çıkarılmaması halinde işçi açısından haklı fesih hakkı doğabilir.

"HUKUKİ AÇIDAN ZORUNLULUK DOĞURMAZ"

Erdursun, "Asgari ücrette önemli bir artış yapıldığında bazı çalışanlar kendi ücretlerinin de benzer oranda artırılmasını bekleyebilir. Ancak hukuki açıdan bu beklenti her zaman bir zorunluluk doğurmaz" dedi.

Ayrıca çalışanın, sırf “maaşıma zam yapılmadı” gerekçesiyle işi bırakması kural olarak haklı fesih sebebi oluşturmaz. Zam almayan işçi, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde açık bir zam taahhüdü yoksa genellikle kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşe gitmeyen işçi için devamsızlık hükümleri

İş Kanunu’na göre bir işçi;

-Ardı ardına iki iş günü,

-Bir ay içinde üç iş günü,

-Veya bir ay içinde tatil gününden sonraki iş günü iki kez mazeretsiz şekilde işe gelmezse, işveren açısından haklı nedenle fesih imkânı doğabilir. Bu tür fesihlerin, İş Kanunu’nda ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık kapsamında değerlendirildiğinden bahseden Erdursun, bu durumda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshederse, işçi kıdem ve ihbar tazminatı alamayacağını söyledi.

İşveren haklıyken nasıl haksız duruma düşebilir?

-Devamsızlık tutanaklarının tutulmaması

-İşçiye mazeret bildirme imkânı tanınmaması

-Devamsızlık günlerinin açık şekilde belgelenmemesi gibi durumlarda mahkemeler işverenin fesih işlemini ispat açısından zayıf bulabilir. Bu nedenle işverenin süreci dikkatli yürütmesi gerekir.

İş Kanunu’nun 26. maddesi gereği işveren, devamsızlık olayını öğrendikten sonra 6 iş günü içinde haklı fesih hakkını kullanmalıdır.

Erdursun, "Özetle, sadece "zam oranını beğenmeme" istifa sayılır ve tazminat hakkı doğurmaz, ancak somut bir haksızlık (sözleşmeye aykırılık/ayrımcılık) varsa tazminat alınabilir.

2026 yılı itibarıyla net 28.075 TL olarak belirlenen asgari ücretin altında bir ücretle çalıştırma mümkün değildir. Böyle bir durumda işçi, ücretinin eksik ödendiğini ileri sürerek iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir ve kıdem tazminatına hak kazanabilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca uzman isim, çalışma hayatında çoğu zaman belirleyici olanın yalnızca kimin haklı olduğu değil, haklılığın doğru şekilde ortaya konulması olduğunu vurguladı.

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.