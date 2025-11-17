Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor

Son dönemde çoğu beyaz yakalı personel maaşını yükseltebilmek için iş değiştirmeyi tercih ediyor. Daha yüksek bir teklif aldığında da hemen çalıştığı kurumu değiştiriyor. Öyle ki son dönemde her 10 personelden 7'si önümüzdeki ilk 3 ay içinde iş değişikliği yapmak için arayışta.

"KAYNAĞI ASLINDA MAAŞ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Akyüz "Şu an sadece Türkiye'de değil, genel olarak tüm dünyada ekonomiden kaynaklı olarak iş değiştirme, iş arama gibi durumlar söz konusu ve kaynağı aslında maaş" dedi.

Maaşı Yükseltmek İçin İş Değiştirmeyi Düşünüyor Musunuz? SEN DE KATIL Evet, iş değiştirmeyi düşünüyorum. Hayır, mevcut işimde kalmayı tercih ediyorum. Duruma göre, daha iyi bir teklif gelirse değiştirebilirim. İş değiştirmenin riskli olduğunu düşünüyorum. Kararsızım. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi

DURUM DEĞİŞTİ

Çünkü çoğu çalışanın daha yüksek bir maaş için yeni iş peşinde olduğu belirtildi. Akyüz "Eskiden kurumlar bir kültür oluşturuyor ve o kültürün içerisinde de bir bağımlılık yaratıyordu" şeklinde konuştu. Ancak bu durumun değiştiği aktarıldı. Öyle ki bir iş bulma platformunun verilerine göre her 10 personelden 7'sinin iş değişikliği yapmayı düşündüğü belirtildi.

Aslında çalışan personelin yeni bir iş aramasındaki en temel sebebin maaşını yükseltmek olduğu aktarıldı. Bu nedenle daha yüksek maaşlı bir iş bulan personelin kurum değiştirmekten de çekinmediği belirtildi.

İŞ ARAYAN ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 72'LERE ÇIKTI

Yine verilere göre sene başında iş arayan çalışanların oranı yüzde 60 seviyesindeyken şimdilerde bu oranın 12 puanlık artışla yüzde 72'lere çıktığı ve çoğunlukla bu yönteme beyaz yaka çalışanların başvurduğu kaydedildi.

Çoğu kurumun da personel kaybetmemek için ek çalışmalar düzenlediği aktarıldı. Akyüz "Performans değerlendirmelerinden kaynaklı ek primler gibi uygulamalara geçiyoruz. Çünkü biz de nitelikli personeli kaybetmek istemiyoruz" dedi.