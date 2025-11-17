FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor

Son dönemde özellikle beyaz yakalı çalışanların maaşını yükseltebilmek adına iş değiştirmeye yöneldiği öğrenildi. Verilere göre her 10 personelden 7'si ilk 3 ay içinde iş değişikliği yapmayı düşünüyor. İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Akyüz ise yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada ekonomiden kaynaklı iş değiştirmenin söz konusu olduğunu ve kaynağının da maaş olduğunu belirtti.

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor
Hande Dağ

Son dönemde çoğu beyaz yakalı personel maaşını yükseltebilmek için iş değiştirmeyi tercih ediyor. Daha yüksek bir teklif aldığında da hemen çalıştığı kurumu değiştiriyor. Öyle ki son dönemde her 10 personelden 7'si önümüzdeki ilk 3 ay içinde iş değişikliği yapmak için arayışta.

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor 1

"KAYNAĞI ASLINDA MAAŞ"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Akyüz "Şu an sadece Türkiye'de değil, genel olarak tüm dünyada ekonomiden kaynaklı olarak iş değiştirme, iş arama gibi durumlar söz konusu ve kaynağı aslında maaş" dedi.

Mynet Anket Maaşı Yükseltmek İçin İş Değiştirmeyi Düşünüyor Musunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, iş değiştirmeyi düşünüyorum.
Hayır, mevcut işimde kalmayı tercih ediyorum.
Duruma göre, daha iyi bir teklif gelirse değiştirebilirim.
İş değiştirmenin riskli olduğunu düşünüyorum.
Kararsızım.
Bu anket 11 saat 17 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor 2

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi

DURUM DEĞİŞTİ

Çünkü çoğu çalışanın daha yüksek bir maaş için yeni iş peşinde olduğu belirtildi. Akyüz "Eskiden kurumlar bir kültür oluşturuyor ve o kültürün içerisinde de bir bağımlılık yaratıyordu" şeklinde konuştu. Ancak bu durumun değiştiği aktarıldı. Öyle ki bir iş bulma platformunun verilerine göre her 10 personelden 7'sinin iş değişikliği yapmayı düşündüğü belirtildi.

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı 'Altınım gümüşüm var diye çok sevinmeyin' Çarpıcı 2026 çıkışı

Aslında çalışan personelin yeni bir iş aramasındaki en temel sebebin maaşını yükseltmek olduğu aktarıldı. Bu nedenle daha yüksek maaşlı bir iş bulan personelin kurum değiştirmekten de çekinmediği belirtildi.

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor 4

İŞ ARAYAN ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 72'LERE ÇIKTI

Yine verilere göre sene başında iş arayan çalışanların oranı yüzde 60 seviyesindeyken şimdilerde bu oranın 12 puanlık artışla yüzde 72'lere çıktığı ve çoğunlukla bu yönteme beyaz yaka çalışanların başvurduğu kaydedildi.

Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor! 2026'da yürürlükte, 20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Çoğu kurumun da personel kaybetmemek için ek çalışmalar düzenlediği aktarıldı. Akyüz "Performans değerlendirmelerinden kaynaklı ek primler gibi uygulamalara geçiyoruz. Çünkü biz de nitelikli personeli kaybetmek istemiyoruz" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın mevduatı yüzde 100 arttı!Altın mevduatı yüzde 100 arttı!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Anahtar Kelimeler:
maaş çalışan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.