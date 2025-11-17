Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor

Son dönemde çoğu beyaz yakalı personel maaşını yükseltebilmek için iş değiştirmeyi tercih ediyor. Daha yüksek bir teklif aldığında da hemen çalıştığı kurumu değiştiriyor. Öyle ki son dönemde her 10 personelden 7'si önümüzdeki ilk 3 ay içinde iş değişikliği yapmak için arayışta.
Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Akyüz "Şu an sadece Türkiye'de değil, genel olarak tüm dünyada ekonomiden kaynaklı olarak iş değiştirme, iş arama gibi durumlar söz konusu ve kaynağı aslında maaş" dedi.
Çünkü çoğu çalışanın daha yüksek bir maaş için yeni iş peşinde olduğu belirtildi. Akyüz "Eskiden kurumlar bir kültür oluşturuyor ve o kültürün içerisinde de bir bağımlılık yaratıyordu" şeklinde konuştu. Ancak bu durumun değiştiği aktarıldı. Öyle ki bir iş bulma platformunun verilerine göre her 10 personelden 7'sinin iş değişikliği yapmayı düşündüğü belirtildi.
Aslında çalışan personelin yeni bir iş aramasındaki en temel sebebin maaşını yükseltmek olduğu aktarıldı. Bu nedenle daha yüksek maaşlı bir iş bulan personelin kurum değiştirmekten de çekinmediği belirtildi.
Yine verilere göre sene başında iş arayan çalışanların oranı yüzde 60 seviyesindeyken şimdilerde bu oranın 12 puanlık artışla yüzde 72'lere çıktığı ve çoğunlukla bu yönteme beyaz yaka çalışanların başvurduğu kaydedildi.
Çoğu kurumun da personel kaybetmemek için ek çalışmalar düzenlediği aktarıldı. Akyüz "Performans değerlendirmelerinden kaynaklı ek primler gibi uygulamalara geçiyoruz. Çünkü biz de nitelikli personeli kaybetmek istemiyoruz" dedi.
