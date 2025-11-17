Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamını merakla beklerken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı güne çevrildi. Ancak toplantılar öncesinde 2026 asgari ücret için rakamlar ve tahminler konuşulmaya devam ediliyor. Peki, kulislerde hangi formüller konuşuluyor? İşte 2026 asgari ücret rakamı için formüller...

Show Haber'de yer alan habere göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce Ankara kulisleri hareketlendi. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine orta yol formülü gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?

TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına oturup oturmayacağı netlik kazanmazken Ankara kulislerinde asgari ücret için yine 'orta yol formülü'nün konuşulduğu aktarıldı. Peki, gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi belirlenecek? Asgari ücretli bu sene de gelen veriler doğrultusunda hesap kitap yapmaya başladı. Milyonların elinde önemli ipuçları var. Örneğin; Merkez Bankası tahminleri ya da orta vadeli programın hedefleri.

'ORTA YOL' FORMÜLÜ

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı ve orta yol formülü öne çıkmıştı. Yani hedef enflasyonla gerçekleşen enflasyonun ortası. Bu yılın rakamlarına da bakıldığında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 seviyesinde. Orta vadeli programın 2026 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 16 seviyesinde. Yani asgari ücrette yine bu iki tahminin ortası bulunursa milyonların zam oranının yüzde 25 seviyesinde olacağı belirtildi. Bunun da yeni asgari ücretin 27 bin 500 TL olması anlamına geldiği belirtildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlayacağı aktarılırken yeni yıla doğru yine yeni formüllerin gündeme gelmesi bekleniyor.