FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi

Asgari ücret ne kadar olacak? Aralık ayına adım adım yaklaşılırken milyonların gözü kulağı yeni asgari ücret rakamında. Özellikle 2026 asgari ücret zammı için enflasyon tahminleri ve beklentileri de dikkatle takip edilirken hesaplamalar da yapılıyor. Bu çerçevede asgari ücret için çok sayıda tahmin geliyor. Ancak son olarak Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre; 'orta yol formülü' konuşuluyor. İşte asgari ücret son dakika gelişmesi...

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi
Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan yeni asgari ücret rakamını merakla beklerken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı güne çevrildi. Ancak toplantılar öncesinde 2026 asgari ücret için rakamlar ve tahminler konuşulmaya devam ediliyor. Peki, kulislerde hangi formüller konuşuluyor? İşte 2026 asgari ücret rakamı için formüller...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum' 'Çok net bir tahmin' Asgari ücret için canlı yayında rakam geldi 'İlk kez duyuyorum'

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi 1

Show Haber'de yer alan habere göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce Ankara kulisleri hareketlendi. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine orta yol formülü gündeme geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Filiz Eryılmaz'dan asgari ücret tahmini! "Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak" Filiz Eryılmaz'dan asgari ücret tahmini! "Ana senaryo geçen seneyle aynı olacak"

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi 2

Mynet Anket Asgari Ücret Artışı İçin Hangi Formül Tercih Edilmeli?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Orta yol formülü
Gerçekleşen enflasyona göre
Hedeflenen enflasyona göre
Diğer bir yöntem
Kararsızım
Bu anket 10 saat 45 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

ASGARİ ÜCRET İÇİN ANKARA KULİSLERİNDE NELER KONUŞULUYOR?

TÜRK-İŞ'in pazarlık masasına oturup oturmayacağı netlik kazanmazken Ankara kulislerinde asgari ücret için yine 'orta yol formülü'nün konuşulduğu aktarıldı. Peki, gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi belirlenecek? Asgari ücretli bu sene de gelen veriler doğrultusunda hesap kitap yapmaya başladı. Milyonların elinde önemli ipuçları var. Örneğin; Merkez Bankası tahminleri ya da orta vadeli programın hedefleri.

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak' Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

'ORTA YOL' FORMÜLÜ

Yeni yılda asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı ve orta yol formülü öne çıkmıştı. Yani hedef enflasyonla gerçekleşen enflasyonun ortası. Bu yılın rakamlarına da bakıldığında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 32 seviyesinde. Orta vadeli programın 2026 yılı için enflasyon tahmini ise yüzde 16 seviyesinde. Yani asgari ücrette yine bu iki tahminin ortası bulunursa milyonların zam oranının yüzde 25 seviyesinde olacağı belirtildi. Bunun da yeni asgari ücretin 27 bin 500 TL olması anlamına geldiği belirtildi.

Asgari ücret için yeni formül! Ankara kulisleri hareketlendi 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Komisyonumuz..." Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması! "Komisyonumuz..."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında mesaiye başlayacağı aktarılırken yeni yıla doğru yine yeni formüllerin gündeme gelmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım' 'Ankara'dan bilgi' Asgari ücret rakamını açıkladı 'Ben de öyle duyum aldım'
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın mevduatı yüzde 100 arttı!Altın mevduatı yüzde 100 arttı!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
en az 35 bin olmalı
asgari ücretli emekli sahipsiz memleket olduğundan ekonominin başıyım ben ne dersem o olur ben ikramiyeyi artırmadım ama gidin bankanıza promasyonunuzu bozdurun aha size bi ikramiye diyen ekonomist petrol 100 dolarken mzot 17 lira idi şimdi petrol bulduk gaz bulduk 56 lira 3 günde bir zam yapıyorsun siz dolarlamı maaş alıyorsunuz diyorsunda yollardan köprülerden geçerken biz dolar karşılığı geçiyoruz enflasyon +2 istiyoruz bize zam verme 2 ne dersen tuikin yanılma payı düzeltmesi birde kaldır indir vekiller özel sektör çalışanları promasyon alamıyor torbaya koyunda garipler ikramiye alsın
bekar birisi ile evli çocuklu birisi aynı almamalı.onceden agi vardı.fark olmalı artık
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.