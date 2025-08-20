Memur-Sen'den dikkat çeken çıkış! Ali Yalçın duyurdu: "Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette"

Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasındaki 8. Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma çıkmamıştı. Uzlaşma süresinin dolmasından dolayı süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı.

"HAKEM KURULUMUZUN VERDİĞİ KARARA HEPİMİZ SAYGI GÖSTERECEĞİZ"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Oransal zamla ilgili olarak karar kamu görevlileri hakem kuruluna ait olacaktır. Hakem kurulumuzun verdiği karara hepimiz saygı göstereceğiz" demişti.

"HAKEM HEYETİNE GÜVENMİYORUZ, İNİSİYATİF HÜKÜMETTEDİR"

Memur-Sen'den ise dikkat çeken bir çıkış geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Kurulu'na güvenmiyoruz. Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek" dedi.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.