Memur ve emekli zammında tablo çıktı! En düşük emekli maaşı için beklenen hesap

Vatandaşın gündeminde bir yandan asgari ücret, bir yandan da emekli ve memur maaş zammı var. Asgari ücret için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinden çıkacak rakam beklenirken yıl sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Emekli ve memur maaş zamları için ise gözler 5 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, olası senaryolara göre emekli zammı ve memur zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin değerlendirdi.

Hande Dağ

Emekli zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret rakamının yanı sıra gündemin en çok merak edilen konularından bir tanesi de memur ve emekli maaşlarına gelecek zam. Gözler şimdi 5 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Ocak başından açıklanacak aralık enflasyonuna göre 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla maaş zammı netlik kazanacak. Peki, emekli zammı ve memur zammı için muhtemel senaryolar neler? Beklenen zam oranı ne kadar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden değerlendirme geldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

A Haber canlı yayınında zamları değerlendiren Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin şu ifadeleri kullandı:

"SSK'lı dediğimiz işçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri, bir de emekli sandığı emeklileri olmak üzere yaklaşık 17 milyon emekli vatandaşımız var. 5 Ocak'ta Aralık ayı TÜFE'si belli olacak. Aralık ayı TÜFE'si belli olduktan sonra artış oranları belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki defa zam alıyorlar Ocak ve Temmuz aylarında. Memur emeklileri de yine yılda iki zam alıyorlar, Ocak ve Temmuz aylarında. Memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeye göre artışları belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ise kanunda düzenlenmiş. Kanun diyor ki, örneğin bu 2026 Ocak'ta yapılan zam bir önceki 6 ayda gerçekleşen TÜFE oranında artış yapılır diyor. Yani Ocak ayına geldiğimizde bir önceki yılın Temmuzla Aralık ayındaki 6 aylık kümülatif enflasyonu artış olarak veriliyor. Şu anda 5 aylık enflasyon belli. O da yüzde 11,20. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak artış yüzde 11,20 netleşti. Buna bir de Aralık ayı ilave edilecek. Biz yılın tamamında Merkez Bankası'nın yüzde 31 hedefinin ki gerçekleşme ihtimali en yakın olan senaryo bu, yüzde 31 yıllık enflasyon olması durumunda son 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 oluyor. Dolayısıyla bu şu anlama gelecek; 5 Ocak'ta yüzde 31 varsayımıyla hareket ettiğimizde SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 12,28 bir artış alacaklar. Tabii bu enflasyonun artış durumuna göre de değişebilir.

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emekleri ise toplu sözleşmeye göre alıyor dedik. Onların bir Ocak ayındaki zammı yüzde 11, bir de enflasyon farkı var. Onunla birlikte hesapladığımızda şu anda memur ve memur emeklilerinin artış oranı da yüzde 17,55 netleşmiş durumda. Buna Aralık ayı TÜFE'si de ilave edilecek. Yine yüzde 31 yıllık TÜFE senaryosuna göre onun gerçekleşmesi durumunda da memur ve memur emeklileri ise Ocak ayında alacakları artış yüzde 18,70 oranında olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları biliyorsunuz 16 bin 881 liraya tamamlanıyor. Yani burada emekli maaşı 10 bin TL olan da var, 12 bin TL, 14 bin TL de olan var. Hükümet çıkardığı bir düzenlemeyle örneğin şu anda 16 bin 881 liranın altında olan bütün vatandaşların maaşları oraya tamamlanıyor. O nedenle yani, en düşük maaş 16 bin 881 TL. Kişinin kendisi emekli ise o kişilerin 16 bin 881 liradan aşağı alan yok. Çünkü en düşük emekli maaşı o rakama tamamlanıyor. En düşük tamamlama maaşının geçmiş iki dönemde şöyle yapıldı; emekli maaşına gelen oransal zam da oraya yapıldı. Ama bazı dönemlerde bu kanunla yapıldığı için ilave bir düzenleme gerektiği için yani bu dönem hükümetin bu konuda nasıl adım atacağını bilmiyoruz. Otomatik olarak o artış yansımıyor. Yeni bir kanuni düzenleme gerekiyor. Yani diyelim ki yüzde 12,42 arttı. Hükümet oturdu, biz en düşük maaşı da bu oranda artıracağız diyebilirler ki iki dönemdir bu söylendi. Bu eğer yeniden bu söylenir ve buna ilişkin kanuni düzenleme yapılırsa orada da bahsedilen artış gerçekleşir"

