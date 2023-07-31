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Memur ve emekliler için kritik viraj! Gözlerin çevrildiği toplantıya saatler kala teklif Şimşek'e iletildi

31.07.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci resmen başlıyor. Toplantıya saatler kala memurların beklentileri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e iletildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın görüşmenin ardından gündeme gelen konuları açıklayarak, "Beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekliler için kritik viraj! Gözlerin çevrildiği toplantıya saatler kala teklif Şimşek'e iletildi

Memur-Sen heyeti, milyonlarca kamu görevlisini ilgilendiren ve 1 Ağustos’ta başlayacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ziyaret etti.

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TEKLİF ŞİMŞEK'E İLETİLDİ

Toplu sözleşme sürecinin başlamasına saatler kala gerçekleştirilen ziyarette Bakan Şimşek’e kamu görevlilerinin beklentileri ve Memur-Sen’in teklifi iletildi. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan’ın da hazır bulunduğu ziyaretin ardından açıklama yapan Genel Başkan Ali Yalçın, "Rasyonel bir bakışla hazırladığımız 7. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerimizin 6 milyonu aşan memur ve memur emeklisi için önemini Bakan Şimşek’e ilettik" dedi.

NELER KONUŞULDU?

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Yalçın, "Kamu personel sisteminde yaşanan sorunlar, emekli kamu görevlilerine yansıtılmayan ilave seyyanen ödeme ile ücret skalasında, gelir dağılımında ve vergi sisteminde adaleti sağlayacak diğer toplu sözleşme tekliflerimizi de gündeme getirdik. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin kamu görevlilerinin emeğini ve alın terini önceleyecek, beklentilerini hayata geçirecek şekilde tamamlanması ve Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde sonuçlanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Memur Mehmet Şimşek Memur-Sen memur emeklisi

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