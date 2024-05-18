MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası tahmin değiştirdi: Memur maaş zammı tablosu sil baştan… Kim ne kadar aylık alacak? Meslek meslek hesap belirdi

Son dakika haberi… Memura zam Ocak 2024 için yüzde 49,25 olmuştu. Böylece en düşük memur maaşı da 32.860 TL oldu. Zamda kesin rakamlar için 2 veri daha bekleniyor. Toplu sözleşme ve 6 aylık memur enflasyon farkı ile nihai rakam netleşecek. Ancak öncesinde yeni bir ipucu geldi. Peki memur zammı ne ladar, kaç TL olacak? İşte detaylar…

EN AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon OCak'ta yüzde 6,70, Şubat yüzde 4,53, Mart ayında yüzde 3,16 ve Nisan ayında da yüzde 3,18 olarak duyuruldu. Son enflasyon verisi ile 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18,72’ye yükselirken, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı yüzde 3,23 olarak hesaplandı. Enflasyon farkına yüzde 10 toplu sözleşme dahil edilerek hesaplama yapıldığında memur zammı ilk 4 ay için yüzde 13,56 oldu.

MEMURA ZAM 3 TEMMUZ’DA NETLEŞECEK

Nihai memur zammı için geriye sadece 2 veri kaldı. TÜİK'in 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10:00'da açıklayacağı Haziran enflasyonu sonrası ise 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 6 aylık enflasyon farkı için hesaplamayı bir kez daha değiştirdi. Piyasa Katılımcıları Anketi Mayıs 2024 verilerine göre Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,04, Haziran ayında ise yüzde 2,56 gelmesi bekleniyor.

MEMURA 6 AYLIK ENFLASYON FARKINDA YENİ ORAN

Bu veriler sonrasında Memur zammı Temmuz 2024 rakamları için ışık belirdi. 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 9,10, 6 aylık memur emekli maaşı zammı da yüzde 20,02 olarak hesaplandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

6 aylık enflasyonun beklentiler doğrultusunda gelmesi durumunda en düşük memur maaşı 32.860 liradan 39.438 liraya yükselecek. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 liralık maaşı da 36.452 lira olacak.

İŞTE MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR MAAŞI TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 – TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,02)

• ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üni. Mezunu) 1/4 - 48.414 - 58.106

• MEMUR- (Üni. Mezunu) 9/1 - 34.217 - 41.067

• UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 - 44.066 - 52.888

• ÖĞRETMEN 1/4 - 39.763 - 47.723

• BAŞKOMİSER 1/3 - 48.675 - 58.419

• POLİS MEMURU 8/1 - 44.047 - 52.865

• UZMAN DOKTOR 1/4 - 55.464 - 66.567

• HEMŞİRE- (Üni. Mezunu) 5/1 - 39.444 - 47.340

• MÜHENDİS 1/4 - 49.415 - 59.307

• TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 - 35.111 - 42.140

• PROFESÖR 1/4 - 71.806 - 86.181

• ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 47.387 - 56.873

• VAİZ 1/4 - 41.205 - 49.454

• AVUKAT 1/4 - 47.087 - 56.513

SEYYANEN ZAM KALICI OLDU

Geçtiğimiz sene 8077 TL seyyanen zam alan memur için bu artışın tek seferlik olduğu ve 31 Aralık’ta sona ereceği dile getiriliyordu. Ancak Ocak zammı döneminde bu konu da netliğe kavuşmuş oldu. Seyyanen zam düzenlemesi kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Ocak ayından itibaren seyyanen zam tutarı net olarak 12.055 TL olarak ödeniyordu.

TASARRUF MEMURA REFAH ARTIŞINI ZORA SOKTU

Bir diğer merak edilen konu ise memura refah payı. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde kamuda tasarruf paketi açıklanmıştı. Memura çift maaşa sınırlama getirilmiş, personel servisleri kaldırılmış, hatta istihdam için emekli sayısı şartı koşulmuştu. Bu kapsamda uzmanlar refah payı için beklentilerini düşük tutuyor.

Ekonomist Muhammet Bayram memura refah payı artışı için yaptığı değerlendirmesinde, “Memurlara geçtiğimiz dönemlerde 8 bin TL seyyanen zam yapılmıştı. Şu anda en düşük memur maaşı 33 bin TL seviyesinde. O nedenle ben memurlara ilave bir refah payı artışı olacağını düşünmüyorum. Yüzde 20 civarında bir zam yapılacaktır” şeklinde yorumda bulundu.







