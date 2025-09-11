FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43 seviyesine indirmişti. Bugün de Merkez Bankası faizi indirme kararı aldı. Peki, politika faizi yüzde kaç oldu? İşte 11 Eylül 2025, Para Politikası Kurulu faiz kararı ve detaylar...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu
Hande Dağ

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası piyasaların heyecanla beklediği faiz kararını 11 Eylül 2025 saat 14.00'de duyurdu. Yatırımcıların beklediği karar Para Politikası Kurulu toplantısının ardından öğrenildi. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan kurul, Eylül ayı politika faizi kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu 1

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA KARAR NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’dan yüzde 43’e indirilmesine karar verilmişti. TCMB Para Politikası Kurulu'nun 24 Temmuz'daki toplantısına ilişkin yayımladığı özette "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist etkisinin arttığını göstermektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu 2

ANKETLER NE DEMİŞTİ?

Bugün ise Merkez Bankası politika faizi kararını açıkladı. Karar öncesi AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41'e çekmesini bekliyordu.

AA Finans'ın TCMB'nin 11 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 18'i politika faizinde 200 baz puan, 3'ü 250 baz puan ve 5'i 300 baz puan indirim yapılacağını tahmin etmişti.

Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 200 baz puan indirilerek yüzde 41'e çekilmesi yönünde olmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,5 olmuştu. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 300 baz puan indirilerek yüzde 43'e çekilmişti.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar ve milyonlar heyecanla bekliyordu, politika faizi belli oldu 3

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

11 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen PPK'da ise politika faizi için karar verildi. Buna göre Merkez Bankası politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 40,5 olarak belirledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekerken TCMB, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirdi.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ AĞUSTOS AYINDA YAVAŞLAMIŞTIR"

Merkez Bankası'nın faiz oranlarına ilişkin açıklamasında "Enflasyonun ana eğilimi ağustos ayında yavaşlamıştır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada "Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir" denildi. Devamında "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır" ifadeleri yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gramından on binlerce dolar kazanacak! Belgeselden öğrendi...Gramından on binlerce dolar kazanacak! Belgeselden öğrendi...
9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

Anahtar Kelimeler:
TCMB Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

Osimhen sakatlanmıştı! Bir kötü haber daha...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

9 sene önce kaçak sigara imparatoru şimdi medya patronu! Kemal Can ve Mehmet Şakir Can her yerde aranıyor, kayyum...

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

CHP'de gerginliğe yol açan kongrede kritik karar: "İstanbul'daki olay bitmiştir"

Gramından on binlerce dolar kazanacak! Belgeselden öğrendi...

Gramından on binlerce dolar kazanacak! Belgeselden öğrendi...

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

Kuyumcularda yeni uygulama başladı! Yazı astılar

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

SON DAKİKA | Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Bloomberg HT... Hepsine el konuldu

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.