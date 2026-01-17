FİNANS

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklayacak: Gözler o tarihte!

Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını 22 Ocak Perşembe günü saat 14.00'de açıklayacak. Yeni yıl zamlarının belli olmasının ardından Merkez Bankası'nın 2026'nın ilk faiz kararı ne olacak sorusu merak ediliyor. Ayrıca, karar metninde verilecek olan mesajlar da yakından takip edilecek. Peki Merkez Bankası 2025 yılı faiz kararları nasıldı? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasaların heyecanla beklediği karar için gözler 22 Ocak Perşembe saat 14.00'de. Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) 2026'nın ilk politika faiz oranına karar verecek.

TCMB'NİN 2025'TE ALDIĞI KARARLAR

2025 yılında kademeli olarak politika faizini düşüren Merkez Bankası, aylar göre şu şekilde karar vermişti:

  • 23 Ocak 2025: 47,5’ten yüzde 45’e
  • 6 Mart 2025: 45’ten yüzde 42,5’e
  • 17 Nisan 2025: 42,5’ten yüzde 46’ya
  • 19 Haziran 2025: Sabit bırakıldı
  • 24 Temmuz 2025: 46’dan yüzde 43’e
  • 11 Eylül 2025: 43’ten yüzde 40,5’e
  • 23 Ekim 2025: 40,5’ten yüzde 39,5’e
  • 11 Aralık 2025: 39,5’ten yüzde 38’e

19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından TL dolar karşısında kayba uğradı. BIST 100 endeksi, %8,72 değer kaybetti. Dünya bankaları ise Türkiye ekonomisi için beklentilerini aşağı yönlü revize etti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DÜZENLEMİŞTİ

Merkez Bankası ise 20 Mart 2025 tarihinde olağanüstü toplantı düzenleyerek, gecelik borç verme faizini %44'ten %46'ya yükseltti. Merkez Bankası gecelik borç verme faizini 17 Nisan 2025 tarihinde yüzde 46'dan yüzde 49'a yükseltti. İlk indirimi ise 24 Temmuz 2025 tarihinde yaptı.

22 OCAK'TA İLK TOPLANTI YAPILACAK!

2026'nın ilk toplantısı için ise gözler Merkez Bankası'nda. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu (PPK), perşembe günü yılın ilk toplantısını gerçekleştirerek faiz kararını kamuoyuna duyuracak.

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK Mİ?

Ekonomistler, ocak ayında netleşen ücret artışlarının iç talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerinin TCMB tarafından yakından takip edildiğini belirtiyor. Bankanın, 2026 yılı için öngörülen dezenflasyon patikasını korumak amacıyla "sıkı para politikası" duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceği, piyasa aktörlerinin temel odak noktasını oluşturuyor.

KARAR METNİ MERAK EDİLİYOR!

Faiz kararının yanı sıra, karar metninde yer alacak olan yönlendirmeler de yatırımcılar tarafından kritik önemde görülüyor. Özellikle likidite yönetimi, iç talepteki dengelenme süreci ve hizmet enflasyonundaki katılık konularına yapılacak atıflar, yılın geri kalanına ilişkin para politikası projeksiyonları için ipucu verecek.

