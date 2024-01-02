Mevduat faizleri tercih değiştirtti: Borsada yatırımcı sayısı yokuş aşağı! 912 bin kişi borsaya veda etti

Aralık 2023 itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 olarak kaydedildi. Böylelikle bir önceki aya göre borsadan 562 bin 115 yatırımcının çıktığı görüldü. Bu aylık bazda rekor yatırımcı çıkışına işaret etti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, borsada yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile rekor kırdığı Ekim ayına kıyasla bakıldığında ise 912 bin yatırımcının borsadan vazgeçtiği izlendi.

HALKA ARZLAR YATIRIMCININ İŞTAHINI KABARTTI

Borsada yatırımcı sayısı 2021 yılında 2 milyon eşiğini, 2022 yılının sonunda ise 3 milyon eşiğini geride bırakmıştı. Halka arzların hızlandığı 2023 yılında ise yatırımcı sayısında her ay hızlı artışlar yaşanmıştı. 2023 yılında 54 şirketle rekor halka arz gerçekleşmişti. Bununla birlikte yılın sonlarına doğru sıkılaşma döngüsünün yansımasıyla mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi yatırımcılara getiri konusunda yeni bir yol açmıştı.

MEVDUAT FAİZİ ORANLARI YÜKSELİŞTE

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklamış ve politika faizini beklentiler dahilinde 250 baz puan arttırarak yüzde 42,5’e çıkarmıştı. Bankanın bu adımı ile kredi faiz oranları ve mevduat faizleri güncellendi. Bankalara göre değişmekle birlikte yüzde 43-47 bandında olan mevduat faiz oranları Merkez Bankası'nın kararıyla yüzde 48 seviyelerine çıktı. TCMB'nin faiz artışı ile bu oranların bir miktar daha yukarı çıkması bekleniyor.

Türk Lirası’nı teşvik için bankalar Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduatı’nı standart vadeli mevduata dönüştürenlere ise yüzde 60-65 bandında faiz oranları sunuyor.







