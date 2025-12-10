FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2026 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yılbaşı akşamına kısa bir zaman kala pek çok kişi Milli Piyango bilet fiyatlarını merak ediyor. Emekli ve asgari ücretli başta olmak üzere milyonlarca kişinin hayalini süsleyen ve yılbaşı gecesinin vazgeçilmezi olan Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, Milli Piyango bileti ne kadar? Vatandaşlar fiyatlar ile ilgili ne diyor? İşte detaylar...

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2026 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Cansu Akalp

Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar ve emekliler, gözlerini Milli Piyango biletlerine çevirdi. Bu yılda birçok kişi zengin olma umuduyla Milli Piyango yılbaşı bileti alacak.
Ancak bilet fiyatlarını gören asgari ücretli ve emekliler tam biletin ücretinden dert yanıyor. Pek çok kişi ümidini biletlere bağladı ancak tam biletin fiyatını duyanlar hayal kırıklığı yaşadı.

9 Kasım itibarıyla satışa çıkan biletlerin fiyatları netleşti. Peki, çeyrek, yarım ve tam biletler kaç TL? İşte bilet fiyatları ve çekilişle ilgili tüm ayrıntılar…

Vatandaşlar, "Belki bu kez bize çıkar" umuduyla bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Online satış kanalları da yoğun talep alıyor. Bu yıl, tam 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye talihlilerini bekliyor ve ikramiye tamamen dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiyenin tamamı şanslı kazananlara ait olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon TL'lik dev ikramiyenin yanı sıra, toplam dağıtılacak ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2026 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 1

ÇEYREK, YARIM VE TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Bayilerden veya Milli Piyango Online üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL.

Oyunseverler, yılbaşı çekilişine katılmak için biletlerini www.millipiyangoonline.com adresinden ya da yetkili satış noktalarından temin edebilirler.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2026 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? 2

"BELKİ BAHTIMIZ DÖNER"

Bilet satış noktalarında konuşan yurttaşlar, “Şansımızı deniyoruz, belki bu yıl bahtımız döner” diyerek artan ilginin nedenini özetliyor.

Vatandaşların bazıları ise tam bileti ortak almaya karar verdi. Ev kirası, elektrik ve su fiyatlarından dert yananlar biletlere o kadar para veremeyeceğini de ekledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin’de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürüyorÇin’de tüketici fiyatlarında durgunluk ve üretici fiyatlarında gerileme sürüyor
Toyota'da aralık kampanyası! 430 bin TL indirimToyota'da aralık kampanyası! 430 bin TL indirim

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango yılbaşı bileti büyük ikramiye tam bilete çıkarsa büyük ikramiye çeyrek bilet büyük ikramiye yarım bilet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.