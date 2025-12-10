Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları belli oldu! 2026 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Türkiye'de asgari ücretle çalışanlar ve emekliler, gözlerini Milli Piyango biletlerine çevirdi. Bu yılda birçok kişi zengin olma umuduyla Milli Piyango yılbaşı bileti alacak.

Ancak bilet fiyatlarını gören asgari ücretli ve emekliler tam biletin ücretinden dert yanıyor. Pek çok kişi ümidini biletlere bağladı ancak tam biletin fiyatını duyanlar hayal kırıklığı yaşadı.

9 Kasım itibarıyla satışa çıkan biletlerin fiyatları netleşti. Peki, çeyrek, yarım ve tam biletler kaç TL? İşte bilet fiyatları ve çekilişle ilgili tüm ayrıntılar…

Vatandaşlar, "Belki bu kez bize çıkar" umuduyla bayilerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Online satış kanalları da yoğun talep alıyor. Bu yıl, tam 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye talihlilerini bekliyor ve ikramiye tamamen dağıtım garantili olacak. Yani büyük ikramiyenin tamamı şanslı kazananlara ait olacak.

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde 800 milyon TL'lik dev ikramiyenin yanı sıra, toplam dağıtılacak ikramiye miktarı 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2025 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

ÇEYREK, YARIM VE TAM MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI

Bayilerden veya Milli Piyango Online üzerinden alınabilecek biletlerin fiyatları ise şu şekilde:

Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL.

Oyunseverler, yılbaşı çekilişine katılmak için biletlerini www.millipiyangoonline.com adresinden ya da yetkili satış noktalarından temin edebilirler.

"BELKİ BAHTIMIZ DÖNER"

Bilet satış noktalarında konuşan yurttaşlar, “Şansımızı deniyoruz, belki bu yıl bahtımız döner” diyerek artan ilginin nedenini özetliyor.

Vatandaşların bazıları ise tam bileti ortak almaya karar verdi. Ev kirası, elektrik ve su fiyatlarından dert yananlar biletlere o kadar para veremeyeceğini de ekledi.