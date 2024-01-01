Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları telefonla sorgulama detayları...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık'ta da noter huzurunda gerçekleşti. Yayını kaçıranlar Milli Piyango sonuçları için telefona sarıldı. Saat 18.30'da başlayan çekiliş 23.30'a kadar devam etti. Amorti ve büyük ikramiyenin ardından Milli Piyango çekilişi sona erdi. Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulanır mı? İşte Milli Piyango bileti sorgulama...

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO TELEFONDAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği sayıların açıklanmasıyla sona erdi.

Milli Piyango 2024 yılbaşı biletinizi telefonlarından hızlıca sorgulayabilirsiniz. Yılbaşı biletinizi sorgulamak için yapmanız gereken işlem çok basit.

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