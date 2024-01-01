FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları telefonla sorgulama detayları...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları telefonla sorgulama detayları...

31.12.2023 19:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merakla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi dün saat 18.30'da başladı, 23.30'da sona erdi. Şansına güvenen vatandaşlar bilet satış yerlerine günler öncesinden akın etti. Milli Piyango bileti sonuçları nereden öğrenileceği merak edildi. Peki Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulama nasıl yapılır? İşte canlı yayını kaçıranlar için telefonla milli piyango sorgulama...

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları telefondan nasıl sorgulanır? Milli Piyango çekiliş sonuçları telefonla sorgulama detayları...

Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi her yıl olduğu gibi 31 Aralık'ta da noter huzurunda gerçekleşti. Yayını kaçıranlar Milli Piyango sonuçları için telefona sarıldı. Saat 18.30'da başlayan çekiliş 23.30'a kadar devam etti. Amorti ve büyük ikramiyenin ardından Milli Piyango çekilişi sona erdi. Milli Piyango sonuçları telefondan sorgulanır mı? İşte Milli Piyango bileti sorgulama...

2024 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO TELEFONDAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği sayıların açıklanmasıyla sona erdi.

2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu 2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu

Milli Piyango 2024 yılbaşı biletinizi telefonlarından hızlıca sorgulayabilirsiniz. Yılbaşı biletinizi sorgulamak için yapmanız gereken işlem çok basit.

4 (9)

Sıralı tam liste, amorti rakamları ve büyük ikramiyenin tüm detayları Mynet.com'da...

Büyük çekiliş sona erdi! İşte amorti çıkan rakamlar Büyük çekiliş sona erdi! İşte amorti çıkan rakamlar


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları belli oldu!Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları belli oldu!
2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu2024 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye sonucu belli oldu
Amorti ikramiye ne kadar kazandırdı?Amorti ikramiye ne kadar kazandırdı?
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango milli piyango çekilişi milli piyango sorgulama milli piyango 31 Aralık Milli Piyango telefondan sorgulama
En Çok Okunan Haberler
İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

İzleyenler gözlerine inanamadı! İbo Show'daki görüntüler gündem oldu! "Sebebi Hülya Avşar" diyerek paylaştı

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

O Ses Türkiye'ye eski aşıklar damga vurdu! Birbirlerine sarılmaları gündem oldu

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Yeni yılın ilk zammı! Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Telefondan Milli Piyango Yılbaşı Bileti Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı

Büyük çekiliş sona erdi! İşte amorti çıkan rakamlar

Büyük çekiliş sona erdi! İşte amorti çıkan rakamlar

Emekli ve memur maaşları ne olacak? Gözler 3 Ocak'ta... Canlı yayında oran verdi, dikkat çeken refah payı detayı!

Emekli ve memur maaşları ne olacak? Gözler 3 Ocak'ta... Canlı yayında oran verdi, dikkat çeken refah payı detayı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.