Milyonlarca çalışan için İsa Karakaş açıkladı 'İlave ücret' detayı

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması büyük yankı uyandırdı. Ancak özel sektör çalışanları Kurban Bayramı tatili sürecinde haklarının ne olduğunu merak ediyor. Milyonlarca çalışanın gözü 9 günlük tatile çevrilmişken Kurban Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Ancak bu tatil süresinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Peki, özel sektör çalışanlarının izin süreleri ne olacak? İşte detaylar...

"ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ SADECE 4,5 GÜN"

A Haber'de yer alan haberde konuşan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Özel sektör çalışanlarının faydalanması söz konusu değil. Özel sektör çalışanlarının sadece 4,5 gündür" dedi.

"İŞVEREN 9 GÜNLÜK TATİL VEREBİLİR"

Ancak özel sektörde de işverenin istemesi halinde personeline 9 gün tatil verebileceği veya çalışanların iznini uzatabileceği aktarıldı. Karakaş "Hiçbir koşul olmadan işveren doğrudan doğruya 9 günlük tatil verebilir veya çalışanlar aradaki günleri yıllık izinden kullanabilir. Ya da telafi çalışması dediğimiz bir uygulama var iş kanununda. İşveren onları faydalandırır, çalışanların maaşında bir eksilme olmaz ancak bayramdan sonra telafi edilmesi söz konusu olabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan bayram tatilinde çalışma zorunluluğu olup olmadığının işverenle çalışan arasındaki iş sözleşmesine bağlı olduğu vurgulandı. Eğer çalışanla işveren arasındaki iş sözleşmesinde ya da toplu sözleşmede bayram tatillerinde çalışılacağına dair bir hüküm varsa bayramda çalışılmasının zorunlu olacağı aktarıldı. Ancak böyle bir hüküm yoksa işverenin bayram tatilinde çalışılmasını talep edemeyeceği, şart da koşamayacağı belirtildi.

BAYRAMDA ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Bayramdaki ücretlendirme konusuyla ilgili Karakaş "İşçiler ilave bir yevmiyeye hak kazanır. 4,5 günlük bir bayram tatili olduğu için her halükarda 4,5 günlük ilave bir ücret söz konusu. İşçinin tam olarak çalıştığını farz edecek olursak eğer yevmiyeli olarak çalışıyorsa mayıs ayında bu durumda brüt 39.085 maaşı olacak. Bundan SGK vergi kesintisi de olduğu zaman 32.485 TL olacak. Kişi aylık usulü asgari ücret alıyorsa 31.618,43 TL ilave maaşlı almış olacak" ifadelerini kullandı.