Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! Canlı yayında oran verdi: 'Üzerine çıkma ihtimali yok' Talep yüzde 88'di ama...

Milyonlarca memur ve emekli için kamu toplu sözleşmeleri devam ediyor. Hükümetin bugün ikinci zam teklifini masaya getirmesi bekleniyor. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, zam teklifinin en fazla yüzde 14 olabileceğini ve bunun üstüne çıkmayacağını belirtti. Aydoğmuş, merkezi yönetim bütçesindeki personel harcamalarının payına dikkat çekti.

Ezgi Sivritepe
  1. Kamu Toplu Sözleşmesi için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz Salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca memur ve emekli için zam teklifini açıkladı. Hükümetin teklifi, şu şekilde olmuştu:

2026 ilk 6 ay için yüzde 10; ikinci 6 ay için yüzde 6
2027 ilk 6 ay yüzde 4; ikinci 6 ay yüzde 4

Memur-Sen ise masaya ilk teklifi getiren taraf olmuştu. Memur-Sen, milyonlarca memur ve emekli için talebini şu şekilde açıklamıştı:
2026 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla
{10.000 TL (Taban Aylığı)+ %10 (Refah Payı) + %25} + {%20] Olmak üzere toplamda %88
2027 için 6’şar aylık dönemler itibarıyla;
{7.500 TL(Taban Aylığı) + %20 + {%15] Olmak üzere toplamda %46

GÖZLER HÜKÜMETTE!

Bugün ikinci zam teklifinin masaya gelmesi beklenirken EKOL TV'ye konuşan Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, yüzde 14'ün üzerine çıkma ihtimalinin söz konusu olmadığını net bir şekilde ifade etti. Aydoğmuş, bu oranın bile çok zor bir ihtimal olduğunu vurguladı.

Bugün yeni bir rakamın açıklanmasının beklendiğini ve şu an için yüzde 10 olan oranın yüzde 12'ye revize edilebileceğini sözlerine ekledi.
BÜTÇE DENGELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Zam oranlarının belirlenmesinde bütçe dengelerinin gözetilmesi gerektiğini ifade eden Aydoğmuş, merkezi yönetim bütçesinde personel harcamaları ve sosyal güvenlik ödemelerinin bir bütün olarak bütçe içerisindeki payının yüzde 27 olduğunu söyledi. Sosyal yönetim bütçesi de dahil edildiğinde bu oranın yaklaşık yüzde 35'i bulacağını dile getiren Aydoğmuş, bu durumun adeta sadece memur ve memur emeklisine maaş vermek için bir bütçe yapılmış gibi bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Memur Toplu Sözleşme emekli hükümet kamu
