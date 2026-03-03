FİNANS

Motorine dev zam iptal edildi! Savaş sonrası petrol fiyatları artmıştı: Hükümet harekete geçti

ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında petrol fiyatlarında artış yaşandı. Bu artışın motorin ve benzin fiyatlarına yansıması bekleniyordu. Motorine 6.69 TL'lik bir zam yapılacağı aktarılmıştı. Söz konusu zammın iptal edildiği öğrenildi.

Recep Demircan

ABD-İran-İsrail savaşı sonrasında motorin ve benzin zammı gündem oldu. Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamaya devam ediyor. Çatışmalarla beraber brent petrol fiyatı da yükseldi. Petrol fiyatlarındaki yükselişin pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyordu.

ZAM İPTAL EDİLDİ

CNBC-E'de yer alan habere göre Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle motorine yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edildi.

Motorine 3 Mart'ı 4 Mart’a bağlayan gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam uygulanmayacak.

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Zam söylentileri nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştururken, hükümet akaryakıtta zam yapılmaması için önlem aldı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre TÜPRAŞ Rafinerisi'ne verilen talimat doğrultusunda akaryakıt fiyatlarında gece yarısı bir değişiklik olmayacak.

BENZİN ZAMMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Benzinin litre satış fiyatına 1 lira 71 kuruş zam yapılacak.

03 Mart 2026
03 Mart 2026

