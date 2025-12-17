MTV ne kadar artacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) başta olmak üzere pasaport, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, noter ve tapu harçları ile vergi cezaları gibi kalemler bilindiği üzere her sene 'Yeniden Değerleme Oranı' (YDO) çerçevesinde artırılıyor. Fakat trafik cezaları hariç Cumhurbaşkanı'nın bazı vergi ve harçlardaki artışı yüzde 50'ye kadar indirme yetkisi var.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde; edinilen bilgilere göre; yüzde 25,49 artması gereken MTV, pasaport, noter ve tapu harçlarının yanı sıra bazı vergi cezalarındaki artış oranının yüzde 20'nin altında tutulması beklendiği aktarıldı.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda "Bütçe imkanları çerçevesinde 2026 için vergi ve harç güncellemelerini yeniden değerleme oranında değil, hedeflediğimiz enflasyon oranında belirleyeceğiz. Gelir vergisi tarifesi gibi vatandaşlarımızın lehine olan vergi mevzuatındaki güncellemeleri daha yüksek olan yani yüzde 25,5 olan yeniden değerleme oranında arttıracağız. Dolayısıyla kamunun fiyatlarını yüzde 16-19 arasında belirlerken vatandaşın lehine olan hususlarda yeniden değerleme oranını uygulayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Şimşek'in söz konusu açıklamasının kulislerde MTV artışının yüzde 19, diğer bazı vergi ve harçlardaki artış oranının da yüzde 16 civarında artırılacağı şeklinde yorumlandığı belirtildi.