Mynet, bakanlık kaynaklarına sordu: Restoran ve marka tanıtıp bedavaya yiyip içen ınfluencerlara kötü haber!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın İstanbul’daki hizmet binasında yapılan ve sosyal medya hesaplarında 100 binin üzerinde takipçisi bulunan fenomenlerin katıldığı eğitim programında yeni verginin detayları anlatıldı.

PR ÜRÜNLERİ – MEKAN TANITIMLARI MERCEK ALTINDA

Eğitim kapsamında alınan yeni kararlar değerlendirilirken, yapılan düzenleme doğrultusunda içerik üreticilerinin markalar tarafından gönderilen PR ürünleri ile tanıtım amacıyla gittikleri mekanlarda tükettikleri hizmetler için de vergi yükümlülüğü doğacağı ifade edildi.

İÇERİK ÜRETİCİLERİ VE %15 VERGİ KONUSU

Buna göre içerik üreticileri, hediye ya da tanıtım kapsamında elde ettikleri ürün ve hizmet bedellerini istisna belgeli hesaplarına aktaracak. Söz konusu tutarın yüzde 15’i ise gelir vergisi olarak kesilecek.

BAKANLIK KAYNAKLARINA SORDUK

Mynet, bu konunun detaylarını Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerine sordu. Bakanlık kaynakları, "Sosyal medya içerik üreticilerinden gittikleri restoranların tanıtımlarından, ürün – marka tanıtımlarından vergi alınma durumu yeni değil. Mevzuatta var. Gelir vergisi mevzuatında bu durum eskiden beri var." açıklamasını yaptı.