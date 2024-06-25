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Nakdi destek, kesintisiz maaş... Doğuma teşvik için hepsi mercek altında! Doğurganlıkta 'Türkiye' uyarlaması

25.06.2024 08:54
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Doğum oranlarını artırmak için yeni önlemler yolda! Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum oranlarını "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdit, bir felaket" olarak nitelendirmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda dünyada öne çıkan örnekler mercek altına alındı: Nakdi destek, kesintisiz maaş, robot bebekler...

Nakdi destek, kesintisiz maaş... Doğuma teşvik için hepsi mercek altında! Doğurganlıkta 'Türkiye' uyarlaması

2001'den bu yana düşmeye devam eden doğum oranları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kolları sıvadı. Genç nüfus oranının artırılması hedefiyle dünyadaki diğer örnekler inceleniyor. Araştırmaların sonucuna göre yeni politika geliştirilecek.

Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada! Doğum teşvikinde yeni detaylar belli oldu! Gündem olacak o destek ilk kez masada!

ERDOĞAN "FELAKETTİR" DEMİŞTİ

2023 yılında Türkiye'de doğum oranları TÜİK verilerine göre 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" sözüyle nitelendirdiği doğum oranlarını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ÇOCUK SAHİBİ OLMAK TEŞVİK EDİLECEK

Doğum oranı düşüşünün önüne geçmek ve vatandaşları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için dünyadaki örnekleri inceleyen bakanlık, araştırmaların sonucuna göre Türk kültürüne en uygun politikayı Türkiye'ye uyarlayarak hayata geçirecek.

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DOĞURGANLIK DÜŞTÜKÇE DÜŞTÜ

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocukken, 2023'te 1.51 çocuk olarak gerçekleşti.

Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11.2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2023 yılında 11.2 doğum düştü.

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MAAŞLARINI ALMAYA DEVAM ETTİLER

Bulgaristan, doğum oranlarını artırmak için doğum iznini 12 aya çıkardı. Doğum iznine ayrılan annelerin maaşları ise her ay hesaplarına yatırılmaya devam etti.

Güney Kore 2023'te başlattığı uygulama ile yeni doğan çocuk için her aileye aylık 745 dolarlık nakdi destek sunuyor.

Nüfusunun yaklaşık beşte birinin 60 yaşında ya da daha büyük olduğu Küba, yeni doğan bebeklerin anne ve babalarının yanında büyükanne ve büyükbabalarına da ücretli izin veriliyor.

Finlandiya, yeni annebaba olan çiftlere içerisinde bebek kıyafetleri, pijamalar, kitaplar, bakım ürünleri ve oyuncaklar gibi yaklaşık 50 farklı eşyadan oluşan "annelik paketi" ile destek veriyor.

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JAPONYA'DA ROBOT BEBEKLER ÜRETİLİYOR

Japonya, çiftleri bebek fikrine alıştırmak ve bir duygusal bağ kurarak kendi bebeklerini yapmaya özendirmek için bebek robotlar üretiyor. Bebek robotlar, gıdıklanınca gülüyor, ağlıyor ve bebek gibi sesler çıkarıyor.

Çin, uzun yıllardır sürdürdüğü "tek çocuk" politikasını 2015 yılında sonlandırarak doğum oranını 1 yılda yüzde 7.9 artırdı. 2023'te ise ikinci çocuk için çiftlere para desteği vermeye başladı.

Danimarka anne ve babaya verilen doğum iznini 13 haftadan 24 haftaya çıkarmaya hazırlanıyor. Danimarka, geliştirdiği yeni modelle ebeveynlerin 24'er hafta doğum izninin en az sekiz haftasının devredilmeden, kalan izin zamanlarının ise ebeveynler arasında devredilerek kullanılmasını sağlayacak.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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