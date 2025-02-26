Nakit ihtiyacı olana müjde! İşte faizsiz kredi veren bankalar listesi

Bankalar, hem yeni müşterileri çekmek hem de mevcut müşterilerini elde tutmak için birbirinden cazip kampanyalar sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri ise faizsiz kredi imkanı. Hiçbir faiz maliyeti olmadan, sadece çektiğiniz tutarı geri ödeyerek kullanabileceğiniz bu krediler, ek maliyetlerden kaçınmak isteyenler için büyük bir fırsat. Üstelik farklı bankalar, belirli şartlar altında değişen tutarlarda faizsiz kredi sunuyor. Peki, hangi banka faizsiz kredi veriyor ve en avantajlı teklif hangisi? İşte tüm detaylar...

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Faizsiz kredi kullanmak için gereken koşullar



Faizsiz kredi kampanyalarına katılmak isteyen bireylerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar bankadan bankaya değişiklik gösterse de genel olarak aşağıdaki kriterleri içeriyor:

Yeni Müşteri Olma Zorunluluğu: Bankalar genellikle faizsiz kredi kampanyalarını sadece yeni müşterilerine sunuyor. Daha önce o bankayla çalışmamış olmak bu avantajdan yararlanmanın temel şartlarından biri.

Kredi Notu: Bankalar, faizsiz kredi verirken belirli bir Findeks kredi notu talep edebilir. Kredi notunuzun yeterli seviyede olması gerekiyor.

Gelir Belgesi: Bankalar, krediyi geri ödeyebileceğinizi göstermek adına düzenli bir gelire sahip olmanızı ve bunu belgelemenizi isteyebilir.

Ek Masraflar: Faizsiz kredi olmasına rağmen dosya masrafı, sigorta ücreti gibi ek giderlerin olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

Faizsiz kredi veren bankalar



Bankalar belirli vadeler ve limitler dahilinde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuyor. Kampanyalardan faydalanmadan önce bankanızın belirttiği koşulları dikkatlice incelemenizi öneririz. Faizsiz kredi veren bankaları ve kredi tutarlarını sizin için listeledik.

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 55.000 TL

Detaylar: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans imkânı sunuyor.

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 55.000 TL

Detaylar: 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL Ek Hesap sunuyor.

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 50.000 TL

Detaylar: 6 ay vadeli 25.000 TL kredi veya 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans seçenekleri mevcut.

QNB Finansbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 55.000 TL

Detaylar: 3 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.

Enpara

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 50.000 TL

Detaylar: 6 aya varan vade ile 50.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi imkânı.

TEB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 55.000 TL

Detaylar: 6 ay vadeli 30.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 25.000 TL

Detaylar: 3 ay vadeli 25.000 TL’ye kadar taksitli nakit avans sunuyor.

Denizbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 45.000 TL

Detaylar: 3 ay vadeli 20.000 TL kredi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans.

ON

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 35.000 TL

Detaylar: 6 ay vadeli 35.000 TL’ye kadar faizsiz kredi.

Albaraka Türk

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam Kredi Tutarı: 25.000 TL

Detaylar: 6 ay vadeli 25.000 TL’ye varan finansman imkânı sunuyor.

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