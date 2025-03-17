Net maaş 102 bin oldu, sosyal haklarla 176 bin lira! Bayer Türk Kimya'da işçileri bayram ettiren anlaşma: "Adam fabrikayı söker taşır"

Petrol-İş Sendikası ile Bayer Türk'te toplu iş sözleşmelerine imzalar atıldı. 2 yıl olarak imzalanan sözleşmelerle işçilerin yüzünü güldüren bir maaş artışı sağlandı. 102 bin TL'lik yeni maaş sosyal medyada gündem oldu.

TARAFLAR MEMNUN KALDI

Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri, Petrol İş Sendikası Genel Merkezi’nde sendika yöneticileri ve Bayer Türk Kimya yetkililerinin katılımıyla tamamlandı. TGRT Haber'in aktardığına göre; Gebze Şube Başkanı Şivan Kırmızıçiçek, Bayer’in sendika için önemli bir işyeri olduğunu belirterek, “Sözleşmemiz 2 yıl olarak imzalandı ve üyelerimizin memnuniyetiyle sonuçlandı” dedi.

İŞÇİ NET MAAŞI 102 BİN TL OLDU! SOSYAL HAKLARLA 176 BİNE YÜKSELİYOR

Yeni anlaşmaya göre, işçilerin net maaşı ortalama 102 bin TL’ye çıkarken, sosyal haklarla birlikte bu rakam 176 bin TL’ye kadar yükseldi.

2 YILLIK İMZA ATILDI

Kırmızıçiçek, “Petrol İş Gebze’nin kurucu işyerlerinden birisi. Nitelik açısından değer verdiğimiz işyerlerinden birisi. Yeni dönemde de sözleşmemizi üyelerimizin memnuniyetiyle imzaladık. Ortaya ise şöyle bir tablo çıktı; çıplak maaş ortalama 102 bin lira, sosyal paketin toplamı ise 176 bin lira. Sözleşmemiz 2 yıl olarak imzalandı” dedi.

Bayer Türk Kimya'da işçilere yapılan maaş artışını nasıl değerlendiriyorsunuz? SEN DE KATIL Maaş artışı çok yeterli, işçiler için büyük bir kazanım! İyi bir artış ama daha fazlası yapılmalıydı. Maaşlar yeterli değil, yaşam maliyetlerini karşılamıyor. Bu tür zamlar işçilere her zaman gerekiyor, destekliyorum. Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarından yeni maaşla ilgili gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Valla hayırlı olsun sendika gerçekten çalışmış fakat bu işi yapan sendikasız işçiler ne kadar maaş alıyor çok merak ettim.

Sevindirici haber. güzel ülkemizde herkes emeğinin karşılığını alır umarım. "ben az alıyorsam başkaları da az almalı" değil de "ben çok almalıyım, başkaları da çok almalı" dememiz lazım memleketin ileriye gitmesi için.

Aynı iş yerinde kadrolu işçiler bu işi yaparken kadrosu olmayan ama aynı işi yapan işçiler ise 4/1'i maaş alacaklarsa hiç hoş olmayan bir durum aksi halde gayet güzel haber.

Adam fabrikayı söker Almanya'ya taşır, Euro bazında da yüksek bir rakam.