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O belediyeden zam hamlesi! Protokol imzalandı: En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

29.12.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yıl yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında bulunan 2023 asgari ücret zammı ve EYT'nin detayları belli olurken bazı kurum ve kuruluşlardan da zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzurum'un Aziziye Belediyesinden dikkat çeken bir zam hamlesi geldi. Aziziye Belediyesinde çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam yapılması kararı alındı. Yapılan zamla birlikte en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

O belediyeden zam hamlesi! Protokol imzalandı: En düşük işçi maaşı 18 bin lira oldu

Erzurum'un Aziziye Belediyesinde çalışan işçileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Belediyede çalışan işçilerin maaşlarına yüzde 87 zam yapıldığı bildirildi. İşte haberin detayları...

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde gerçekleştirilen törende, belediye çalışanlarını temsil eden Belediye-İş Sendikası ile Belediye arasında protokol imzalandı.

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Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile Belediye-İş Sendikası Erzurum Şube Başkanı Himmet Bozan ve işçi sendika temsilcisi Yılmaz Meral'in de katıldığı törende, işçilere yüzde 87 zam yapıldı. Son zamla en düşük işçi maaşı sosyal haklarla 18 bin lira oldu.

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"YÜZDE 87 ORANINDA ZAM YAPTIK"

Emekleri paha biçilmez olan çalışanları için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Orhan şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükûmetimiz, çalışanların refah seviyesini yükseltmek ve enflasyon karşısında mağdur olmamalarını sağlamak için olağanüstü bir gayret gösteriyor. Bu manada atılan adımları hepimiz biliyoruz. Ek gösterge sorunundan sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesine, asgari ücret artışından son olarak EYT hamlesine varıncaya kadar çalışma hayatına dönük reform niteliğinde birçok adım atıldı. Biz de Belediyemiz bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimizin maaşlarına aynı hissiyat ve hassasiyetle yüzde 87 oranında zam yaptık. Allah hayırlı uğurlu etsin."

Himmet Bozan da Orhan’a teşekkür etti. (AA)

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