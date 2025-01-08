FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. O hamburgerlere ve pizzalara elveda! Fast food severleri üzecek haber: KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye şubeleri kapanabilir

O hamburgerlere ve pizzalara elveda! Fast food severleri üzecek haber: KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye şubeleri kapanabilir

08.01.2025 13:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ünlü iki hazır yemek restoran zincirlerinden ikisinin yüzlerce şubesi kapanabilir. KFC ve Pizza Hut'ın imtiyaz sözleşmesi feshedildi. Restoranların sahibi ve işletmecisi Yum! Brands'ten yapılan açıklamaya göre anlaşma, firmanın standartları karşılayamaması nedeniyle feshedildi. Fesih kararı Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını kapsıyor.

O hamburgerlere ve pizzalara elveda! Fast food severleri üzecek haber: KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye şubeleri kapanabilir

Fast food severleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Hazır yemek denince akla ilk gelen restoranlardan olan KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye şubelerinin kapanması gündemde. Yum! Brands, toplam 537 şubenin en azından geçici olarak kapanmasını bekliyor.

"STANDARTLARI KARŞILAYAMADI"

Yum! Brands'ten yapılan açıklamada Türkiye'deki tüm KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi ve işletmecisi olan İş Gıda A.Ş. ile olan franchise anlaşmasını, İş Gıda'nın Yum! Brands'in standartlarını karşılayamaması nedeniyle feshettiği belirtildi.

"FESİH ÖNCESİNDE AYLARCA SORUNLARI ÇÖZMEK VE DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞTIK"

HaberTürk'ün aktardığına göre; Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner açıklamasında "Yetkin, sermaye sahibi ve kararlı 3C franchise ortaklarına sahip olmak işimiz için çok önemli. Her gün onlara başarı için gerekli destek ve araçları sağlamaya çalışırken, ortaklarımızdan da müşterilerimize yüksek kaliteli bir deneyim sunmalarını istiyoruz. Fesih öncesinde Yum! Brands olarak, birkaç ay boyunca sorunları çözmek ve destek olmak için çalıştık. Ancak İş Gıda, standartlarımıza uyum sağlamayı sürdüremedi ve franchise anlaşmalarımızın temel hükümlerine bağlılığını koruyamadı" ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 133057

"GELECEKTE OLABİLDİĞİNCE ÇOK SAYIDA RESTORANI YENİDEN AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Fesih, Türkiye'deki 283 KFC ve 254 Pizza Hut restoranını etkilerken, açıklamada Yum! Brands, bu restoranların en azından geçici olarak kapanmasını beklediklerini ifade etti. Yum! Brands açıklamasında "Türk tüketicilerinin sadakatine büyük önem verirken bölgeye olan bağlılığını sürdürüyor ve gelecekte mümkün olduğunca çok sayıda restoranı yeniden açmak için çalışıyor" denildi.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 132131

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Yum! Brands ayrıca feshedilen franchise sözleşmeleri kapsamında yasal işlem başlattıklarını da ifade etti.

Ekran görüntüsü 2025-01-08 133019

"ALMANYA'DAKİ SÜRECİ ETKİLEMİYOR"

İş Gıda'nın sahibi, son 2 yıldır Yum! 'ın Almanya'daki KFC ve Pizza Hut restoranlarının ana franchise'ı olarak da hizmet vermekteydi. Yum! Aralık 2024'te Almanya işletmelerinin ana franchise haklarını başarıyla geri almış ve bu pazarın yönetimini devralmıştı.

Yum! açıklamasında "Türkiye'deki fesih sürecinin Almanya üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamakta olup, Yum! Almanya'daki tüketicilerine hizmet vermeye devam etmeyi ve bu pazardaki franchise ortaklarıyla KFC ve Pizza Hut markalarını büyütmeye devam etmeyi planlamaktadır" derken "Yum! Brands, 2024’ün dördüncü çeyreği için, esas olarak Almanya’daki satın alma ve Türkiye’deki fesih sürecine ilişkin maliyetlerden oluşan yaklaşık 60 milyon ABD doları tutarında vergi öncesi özel bir ücret öngörmektedir" diye devam etti.

"GELECEKTE TÜRKİYE PAZARINDA MÜŞTERİLERİMİZE HİZMET VERMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Bu franchise ortağı ve pazara özgü sorunlar nedeniyle, Türkiye'deki restoranların son dönem satışları, her bir marka için restoran başına düşen dünya ortalama satışlarının büyük ölçüde altında kaldığını öne süren Yum! Brands "Sonuç olarak, mağaza kapanışlarından kaynaklanan telif ücreti kaybının, 2025 ve sonrasında Yum!’un temel faaliyet karı üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır. Türkiye'deki kapanmalar, 2025 yılının ilk çeyreğinin sonunda Yum!'un raporlanan mağaza sayısında bir azalma olarak yansıtılacaktır. Mağaza sayısındaki bu tek seferlik değişiklik dışında, Yum! dünya genelinde mağaza büyüme hedeflerinin gidişatına güveniyor ve bu feshin diğer pazarlar üzerinde herhangi bir etkisi yaratmasını beklemiyor" dedi.

Yum! Brands Mali İşler Direktörü Chris Turner ayrıca "Markalarımızı korumak, franchise veren firma olarak üstlendiğimiz rolün temelini oluşturmaktadır ve bunun için gerekli operasyonel standartlara uyum sağlanması adına gerekli tüm önlemleri alacağız. Böylece markalarımız müşterilerimizin beklediği ve sevdiği tutarlı kaliteyi sunabilecek. Yum! ve markaları olarak gelecekte de Türkiye pazarında müşterilerimize hizmet vermeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" diye ekledi.

Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama! Yemek kartlarıyla market alışverişi yapılacak mı? SGK'dan önemli açıklama!
'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!' 'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!'
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
KFC Fast food pizza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

Kerimcan Durmaz tutuklanıp cezaevine gönderildi

'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!'

'CİMER, e-Devlet, Alo 175 ve mobil uygulama… Her yerden yazın!'

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Faizsiz kredi müjdesi geliyor! Tarih belli oldu

Son noktayı koydu! Osimhen'den rest... Başkan sinirden çıldırdı

Son noktayı koydu! Osimhen'den rest... Başkan sinirden çıldırdı

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Şaka yapayım derken para kazandı... Geçim kaynağı oldu! Sipariş yağıyor

Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

Tarım Kredi Market'te milyonlarca liralık vurgun! 7 kişi yakalandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Monttan ayakkabıya %50'ye varan sepet indirimleri başladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.