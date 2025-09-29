FİNANS

'O zam asgari ücretin ne olacağını gösteriyor' Özgür Erdursun asgari ücret için rakam verdi 'Maksimum...'

Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret zammı ne olacak? Milyonlarca asgari ücretli, ocak ayına yavaş yavaş yaklaşılırken bu sorunun yanıtını araştırıyor. Toplu sözleşmenin ardından memur ve emeklinin gözü enflasyon verisindeyken asgari ücretli ise yeni yılda yeni asgari ücret rakamının ne olacağına kilitlendi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan asgari ücrete dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Adım adım yeni yıla yaklaşılırken yeniden asgari ücret zammı konuşulmaya başlandı. 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete ara zam da yapılmamasıyla beraber tüm gözler yeni yılda gerçekleşecek zamma çevrildi. Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı ve asgari ücrete hangi oranda zam yapılacağı merak edilirken uzman isimden çarpıcı bir değerlendirme geldi. İşte detaylar...

"MEMURLARIN ALDIĞI TOPLU SÖZLEŞME ZAMLARI, BİZE ASGARİ ÜCRETİN NE OLABİLECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

Ekol TV yayınında asgari ücret ile ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun "Açlık sınırı ve yoksulluk sınırı baz alındığında Türkiye'de asgari ücret rakamları, sadece asgari ücret değil diğer ücretler de maalesef çok düşük kaldı. Memurlara toplu sözleşmeyle yapılan artışlara baktığımızda memurlara 2026 yılının ilk dönemi için yüzde 11, 2. dönemi için yüzde 7'lik bir artış yapıldı. Yani memurların 2026 yılında aldıkları toplu sözleşme zamları da aslında bize asgari ücretin ne olabileceğini gösteriyor. Onlara da yüzde 20 kümülatifte yüzde 20'ye yakın bir artış yapıldı. Bu nedenle de asgari ücrete de aynı oranlarda ben bir artış yapılacağını düşünüyorum. Tepki olacaktır. Ücretler zaten düşük. Daha da alım gücü değeri azalacaktır. Fakat hükümet enflasyonla mücadele ederken şunu söylüyor; 2025 yılının Ocak ayında yüzde 30'luk bir artış yapıldı, şimdi yıl sonu yüzde 29 - yüzde 30 arasında bir enflasyon çıkacak ve hükümet yetkilileri bakın biz zaten yılbaşında size yüzde 30'luk bir artış yaptık, sizi de enflasyona ezdirmedik diyecekler. Bundan sonra enflasyonun daha da düşeceğini varsayarak böyle artışlar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"2026 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ARTIŞ YAPILIR DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Asgari ücret zammı ile ilgili tahminlerini de aktaran Erdursun "Asgari ücret yine ezber bir şekilde Ocak ayı geldiğinde yüzde 20, maksimum yüzde 25, ben yüzde 25 olma ihtimalini de az görüyorum, asgari ücrete bir artış yapılacak. Sonrasında sendikalar biraz açıklamalar yapar birkaç gün. Ondan sonra onlar da açıklamalarını bırakırlar. Herkes bunu kabullenir. 2026 Ocak ayında asgari ücrete yüzde 20 artış yapılır diye düşünüyorum" dedi.

