Ödeme yapmayan araç sahipleri aracını çalıştıramayacak!

Yaklaşık 32 milyon araç sahibin ilgilendiriyor. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Ocak ayında geçerli olacak azami trafik sigortası prim tutarlarını açıkladı.

Cansu Akalp

Zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. Ocak 2026'da geçerli olacak primleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi açıkladı.

15 BİN 160 LİRA VERMEDEN TRAFİĞE ÇIKAMAYACAKSINIZ!

SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 15 bin 160 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 479 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 580 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 44 bin 192 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 365 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 905 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 151 lira oldu.

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 122 bin 198 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 20 bin 366 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 118 bin 740 lira, en düşük 19 bin 790 lira, İzmir'de en yüksek 115 bin 281 lira, en düşük de 19 bin 214 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLER LİDERLİĞE OYNUYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 292 bin 890 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 48 bin 815 lira oldu.

CEZA KESİLİP VE TRAFİKTEN MEN VERİLİYOR

2026 yılı itibarıyla bin 246 lira ceza ve eksiklik giderilinceye kadar araç trafikten men edilme uygulaması yapılıyor.

